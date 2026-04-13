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Guede tomó radical decisión con Pedro Aquino que impactó a hinchas de Alianza Lima

Pedro Aquino es una de las grandes figuras de Alianza Lima; por ello, los hinchas se sorprendieron con la decisión que tomó Pablo Guede con la 'Roca'.

Jesús Yupanqui
Pablo Guede tomó radical decisión con Pedro Aquino en la previa del partido contra ADT.
Pablo Guede tomó radical decisión con Pedro Aquino en la previa del partido contra ADT. | FOTO: AFP
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Alianza Lima se medirá contra ADT en Tarma en un duelo clave por el liderato del Torneo Apertura. Pablo Guede entiende la importancia del compromiso; por ello, alista una estrategia para sumar los tres puntos. Sin embargo, el entrenador íntimo decidió dejar fuera de la lista de convocados a Pedro Aquino.

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Pedro Aquino es uno de los nombres destacados que tiene Alianza Lima. Sin embargo, con Pablo Guede, la 'Roca' no logró consolidarse en el equipo blanquiazul, quedando al margen del once titular en varias ocasiones.

Alianza Lima

Pedro Aquino no fue convocado para el partido contra ADT.

En febrero, Pablo Guede se pronunció sobre la suplencia de Aquino. El entrenador explicó que tiene una excelente relación con el jugador de la selección peruana y que lo admira mucho, pero no completó la pretemporada por un tema físico.

Les recuerdo que en el primer partido lo puse de titular a Pedro Aquino ante Independiente. A partir de ahí se fueron dando unas circunstancias que las sabemos él y yo. Muchas veces, cuando uno tiene que tomar una decisión puntual, debe pensar en un montón de cosas”, contó Guede en su momento en Linkeados.

Tres destacados jugadores no fueron convocados

Otra de las ausencias en la lista de convocados de Alianza Lima para el partido contra ADT es D'Alessandro Montenegro, Piero Cari y Alessandro Burlamaqui. Una medida que impactó a los hinchas del cuadro blanquiazul.

Alianza Lima, Liga 1, Piero Cari

Piero Cari no estará en la lista de convocados para el partido ante ADT.

Piero Cari es uno de los destacados talentos que tiene Alianza Lima en su plantel, pero el entrenador decidió no llevarlo a Tarma. El caso de Montenegro también sorprende. El conjunto blanquiazul invirtió para su fichaje.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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