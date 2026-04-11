0
EN VIVO
Boca Juniors vs. Independiente por Liga Argentina

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura

Programación de los partidos que se realizarán por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Alianza Lima, Universitario, Los Chankas y Cienciano luchan por el título.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura 2926.
Programación de los partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura 2926. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

La Liga 1 2026 ingresó a su etapa decisiva. La fecha 10 del Torneo Apertura promete ser clave en la disputa por el título. Alianza Lima sostendrá un duelo clave en Tarma ante ADT. Los Chankas chocarán contra Cienciano en un compromiso que puede definir mucho. Universitario, por su parte, recibirá en el Monumental a Deportivo Garcilaso.

DT de Sport Boys habló sobre Miguel Trauco.

PUEDES VER: DT de Sport Boys señaló que Miguel Trauco está subido de peso y le dio nueva posición: "Ofensivo"

Partidos de la Liga 1 2026: Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura

Martes 14 de abril

  • 1.00 p. m. | CD Moquegua vs. Juan Pablo II | Estadio 25 de Noviembre
  • 3.15 p. m. | ADT vs. Alianza Lima | Estadio Unión Tarma
  • 8.00 p. m. | Sport Boys vs. Melgar | Estadio Miguel Grau del Callao

Miércoles 15 de abril

  • 3.00 p. m. | UTC vs. Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón

Miércoles 22 de abril

  • 1.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético | Estadio Juan Maldonado Gamarra
  • 3.00 p. m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36
  • 6.00 p. m. | Cusco FC vs. FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • 8.30 p. m. | Universitario vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental U Marathon

Jueves 23 de abril

  • 3.00 p. m. | Los Chankas vs. Cienciano | Estadio Los Chankas

La transmisión de los partidos estará a cargo de L1 MAX.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Los Chankas9823
2. Alianza Lima9720
3. Cienciano91019
4. Universitario9518
5. UTC9114
6. Cusco FC9213
7. Juan Pablo II9-613
8. Comerciantes Unidos9012
9. Sporting Cristal9311
10. Alianza Atlético9111
11. FBC Melgar9011
12. Deportivo Garcilaso9-110
13. CD Moquegua9-710
14. ADT9-39
15. Sport Huancayo9-48
16. Sport Boys9-48
17. Atlético Grau9-57
18. FC Cajamarca9-75

¿Dónde ver la Liga 1 MAX?

Los derechos de transmisión de los 18 equipos que participan en la Liga 1 estarán a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar, Win, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. DT de Universitario tomó una severa decisión tras cuestionado rendimiento de Jesús Castillo

  2. Universitario empató 2-2 ante fuerte rival y generó preocupación en los hinchas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano