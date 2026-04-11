Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura

La Liga 1 2026 ingresó a su etapa decisiva. La fecha 10 del Torneo Apertura promete ser clave en la disputa por el título. Alianza Lima sostendrá un duelo clave en Tarma ante ADT. Los Chankas chocarán contra Cienciano en un compromiso que puede definir mucho. Universitario, por su parte, recibirá en el Monumental a Deportivo Garcilaso.

Partidos de la Liga 1 2026: Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura

Martes 14 de abril

1.00 p. m. | CD Moquegua vs. Juan Pablo II | Estadio 25 de Noviembre

3.15 p. m. | ADT vs. Alianza Lima | Estadio Unión Tarma

8.00 p. m. | Sport Boys vs. Melgar | Estadio Miguel Grau del Callao

Miércoles 15 de abril

3.00 p. m. | UTC vs. Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón

Miércoles 22 de abril

1.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético | Estadio Juan Maldonado Gamarra

3.00 p. m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36

6.00 p. m. | Cusco FC vs. FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

8.30 p. m. | Universitario vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental U Marathon

Jueves 23 de abril

3.00 p. m. | Los Chankas vs. Cienciano | Estadio Los Chankas

La transmisión de los partidos estará a cargo de L1 MAX.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Los Chankas 9 8 23 2. Alianza Lima 9 7 20 3. Cienciano 9 10 19 4. Universitario 9 5 18 5. UTC 9 1 14 6. Cusco FC 9 2 13 7. Juan Pablo II 9 -6 13 8. Comerciantes Unidos 9 0 12 9. Sporting Cristal 9 3 11 10. Alianza Atlético 9 1 11 11. FBC Melgar 9 0 11 12. Deportivo Garcilaso 9 -1 10 13. CD Moquegua 9 -7 10 14. ADT 9 -3 9 15. Sport Huancayo 9 -4 8 16. Sport Boys 9 -4 8 17. Atlético Grau 9 -5 7 18. FC Cajamarca 9 -7 5

¿Dónde ver la Liga 1 MAX?

Los derechos de transmisión de los 18 equipos que participan en la Liga 1 estarán a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar, Win, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.