Alianza Lima se enfrentará este martes 14 de abril a ADT, encuentro correspondiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este encuentro se podrá seguir desde las 3.15 p. m. (hora peruana) y será crucial para las aspiraciones de los íntimos que pelean el liderato contra Los Chankas.

No obstante, se conoció que el conjunto blanquiazul tomó una decisión con respecto al plantel de cara a lo que será este encuentro que se jugará en el Estadio Unión Tarma. ¿De qué se trata?

Alianza Lima tomó decisión con el plantel de cara al partido ante ADT por Liga 1

Y es que, de acuerdo a información del periodista Gerson Cuba, el conjunto dirigido por Pablo Guede viajará el lunes hacia la ciudad de Tarma para hospedarse en un lujoso hotel llamado Los Portales. Colorido hotel que se encuentra solo a 5 minutos a pie de la plaza de Armas.

Alianza Lima se hospedará en el hotel Los Portales

Además, cuenta con varias zonas recreativas para que los jugadores se quiten un poco la presión, pues al día siguiente deberán enfrentarse a los tarmeños.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra ADT?

Este encuentro se podrá seguir desde las 3.15 p. m. y se jugará en el Estadio Unión Tarma, que cuenta con una capacidad para 9.000 espectadores. Este compromiso se podrá seguir desde la señal de L1 Max, así como L1 Play.