Archimbaud reveló su relación con Pablo Guede tras no tener minutos con Alianza: "Es un loco"

Uno de los jugadores que no han tenido gran protagonismo con Alianza Lima en esta temporada de la Liga 1 es Jean Pierre Archimbaud. El volante ha quedado relegado fuera de la lista de convocados en varios encuentros y recientemente sorprendió a los hinchas con una rotunda opinión sobre el DT Pablo Guede y reveló cómo es su relación con el técnico.

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Archimbaud reveló su relación con Pablo Guede tras no tener minutos con Alianza Lima

Durante el programa ‘Córner Blanquiazul’, el futbolista Jean Pierre Archimbaud fue entrevistado en medio de la actual temporada de Alianza Lima. En primera instancia, fue consultado sobre cómo manejó el equipo los rumores que vinculaban a Pablo Guede con San Lorenzo, así como sobre la convivencia con el entrenador.

Ante ello, el volante blanquiazul aseguró que Guede se mantuvo 100 % comprometido con el plantel desde el inicio de la campaña. Además, lo destacó como el líder del grupo, resaltó la intensidad que exige en cada entrenamiento y lo calificó como “un loco”, en tono positivo, subrayando también la buena relación que mantienen.

Video: Córner Blanquiazul

"Pablo Guede en todo momento siempre estuvo comprometido con el grupo. Es el DT, es el líder, nos ha enseñado mucho, particularmente lo siento así. Salimos de los entrenamiento aprendiendo cosas día a día, que me sirven para mi carrera, para lo que viene. Es muy intenso, es un loco, buena gente y tenemos una buena relación", expresó el mediocentro.

De esta manera, Archimbaud despejó los rumores ante una posible mala relación con el técnico argentino, rumores que se impulsaron ya que el volante nacional no es considerado como uno de los principales en el plantel.

Números de Jean Pierre Archimbaud con Alianza Lima

En lo que va de la temporada, el popular ‘Chocherita’ solo ha podido jugar 22 minutos con la camiseta de Alianza Lima, dejando en claro que no es considerado ni como revulsivo para Pablo Guede. Sin embargo, cabe señalar que estuvo lesionado para el inicio de año, por lo que deberá trabajar para remediar su situación.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jean Pierre Archimbaud con Alianza Lima?

Jean Pierre Archimbaud llegó a las filas del cuadro ‘íntimo’ en el 2025. En ese entonces, firmó un contrato válido por dos temporadas, es decir que seguirá siendo blanquiazul hasta finales de la presente temporada.