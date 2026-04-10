Jugó en campeón de Sudamericana y ahora reveló que casi firma por Alianza: "No se pudo llegar"
Futbolista que logró jugar en campeón de Copa Sudamericana reveló que estuvo cerca de fichar por Alianza Lima.
Alianza Lima es uno de los clubes más grandes del fútbol peruano y, por lo tanto, desde el inicio y a mitad de temporada siempre están expectantes de los nuevos jugadores que se unirán al plantel como flamantes fichajes. Ese es el caso de Ayrthon Quintana, quien en una entrevista reveló que cuando jugaba en Cienciano, campeón de Copa Sudamericana, desde tienda íntima se interesaron en él; sin embargo, no se concretó.
Quintana, lateral izquierdo de Los Chankas, fue entrevistado en el programa ‘Eres o te haces’ de CBC Podcast y fue consultado de forma directa si un club de Lima se interesó en su pase.
Ante ello, Ayrthon Quintana reveló que Alianza Lima habló con la persona que maneja su carrera; sin embargo, el fichaje no se logró concretar, ya que tomó la decisión de seguir en el cuadro andahuaylino y disputar una temporada más.
Video: CBC Podcast
“Alianza Lima se contactó con mi representante pero no se pudo llegar. Tome la decisión de seguir aquí y jugar una temporada más y quizas el otro año tratar de ir a un equipo grande”, afirmó.
Es importante mencionar que Quintana jugó en Cienciano del Cusco, club que se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2003 ante River Plate.
Ayrthon Quintana estuvo cerca de ser el flamante fichaje de Alianza Lima
Ayrthon Quintana en Cienciano
Luego de comenzar su carrera en Carlos Stein, Ayrthon Quintana fue fichado por Cienciano en 2021 y tras tres temporadas, en 2024 fichó por Sport Boys del Callao. En el elenco campeón de 'Sudamericana' jugó 82 partidos, anotó un gol y asistió en cuatro oportunidades.
