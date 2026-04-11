- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs. Espanyol
- Boca Juniors vs Independiente
- América vs. Cruz Azul
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Universitario vs. Géminis
- UFC 327
Alianza Lima empató 0-0 ante importante rival y llenó de preocupación a sus hinchas
Alianza Lima consiguió un empate ante un fuerte rival y desató la preocupación de los hinchas blanquiazules por resultado.
Alianza Lima de Pablo Guede destaca en la Liga 1 como uno de los favoritos para coronarse campeón del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, no es la única delegación que disputa encuentros, ya que la Sub-18 del cuadro blanquiazul jugó un último amistoso ante un fuerte rival y solo consiguió un empate 0-0.
Alianza Lima empató 0-0 ante fuerte rival y desató la preocupación de los hinchas por rendimiento
La sub-18 de Alianza empató 0-0 ante Club Deportivo Centro Social de Pariacoto en duelo amistoso disputado en el complejo deportivo Esther Grande de Bentín.
El equipo blanquiazul jugó este encuentro con el objetivo de prepararse para el inicio del Torneo Juvenil Sub-18 de la temporada 2026.
La sub-18 de Alianza Lima empató 0-0 ante Centro Social Pariacoto en duelo amistoso
No obstante, el empate entre Alianza Lima y Centro Social de Pariacoto ha generado la preocupación de sus hinchas, quienes esperan que las divisiones menores alcancen logros deportivos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90