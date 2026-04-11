Alianza Lima empató 0-0 ante importante rival y llenó de preocupación a sus hinchas

Alianza Lima de Pablo Guede destaca en la Liga 1 como uno de los favoritos para coronarse campeón del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, no es la única delegación que disputa encuentros, ya que la Sub-18 del cuadro blanquiazul jugó un último amistoso ante un fuerte rival y solo consiguió un empate 0-0.

Alianza Lima empató 0-0 ante fuerte rival y desató la preocupación de los hinchas por rendimiento

La sub-18 de Alianza empató 0-0 ante Club Deportivo Centro Social de Pariacoto en duelo amistoso disputado en el complejo deportivo Esther Grande de Bentín.

El equipo blanquiazul jugó este encuentro con el objetivo de prepararse para el inicio del Torneo Juvenil Sub-18 de la temporada 2026.

La sub-18 de Alianza Lima empató 0-0 ante Centro Social Pariacoto en duelo amistoso

No obstante, el empate entre Alianza Lima y Centro Social de Pariacoto ha generado la preocupación de sus hinchas, quienes esperan que las divisiones menores alcancen logros deportivos.