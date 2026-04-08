Firmó con Alianza Lima hasta 2028 y reveló que recibió oferta de Universitario: "Se comunicaron"

Alianza Lima es uno de los equipos que más se ha reforzado para esta temporada con el objetivo de quedarse con el título de la Liga 1 2026. Los blanquiazules son uno de los firmes candidatos pese a la reciente derrota en el clásico. En medio de ello, una de sus figuras más relevantes sorprendió al revelar que Universitario lo contactó para ficharlo anteriormente.

Firmó con Alianza Lima hasta 2028 y reveló que recibió oferta de Universitario

Uno de los jugadores que más expectativas generó en los hinchas por su fichaje fue Luis Ramos. El delantero nacional es una de las grandes apuestas del club de cara al futuro, aunque aún no ha podido estrenarse como goleador oficial en el equipo. Sin embargo, fue una de las operaciones que más le costó a la directiva.

Precisamente, esto se dio ya que Alianza Lima tuvo que disputarse su fichaje con Universitario. Y es que el ‘9’ acaba de revelar en el programa ‘Andrea y Nico’ que la directiva de los cremas se contactaron con su representante para poder ficharlo.

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'Sí, desde Universitario se comunicaron conmigo, se comunicó con mi empresario. Pero, 'el proyecto que me presentaron y que mi familia es muy hincha de Alianza Lima me terminó inclinando a llegar a Alianza. Aparte de que es un grande del país', señaló el futbolista.

Según indicó Ramos, esto se dio en la temporada pasada y los contactos iniciaron luego de que asistiera a un partido de la ‘U’. Sin embargo, también hizo especial énfasis al indicar que terminó llegando a La Victoria por el ambicioso proyecto que le presentó Alianza Lima, a quien señaló como “un club grande”.

Luis Ramos expresó su deseo de campeonar con Alianza Lima

Por otro lado, el también delantero de la selección peruana no dudó en destacar la gran calidad que tiene el plantel de los ‘íntimos’ para esta temporada y envió un firme mensaje al expresar su deseo por levantar el título de la Liga 1.

'Había mucha seriedad por parte del club, además ver la calidad de los jugadores que han llegado y los que se han quedado es muy bueno. Estoy seguro que si he venido a Alianza Lima es para campeonar', sentenció.