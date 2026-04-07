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Universitario vs. Coquimbo Unido: fecha, hora y dónde ver próximo partido en Copa Libertadores

Revisa la fecha, hora y dónde ver el partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026.

Francisco Esteves
Universitario enfrentará a Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores.
Universitario enfrentará a Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores. | Foto: composición Líbero
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Tras haber empatado con Deportes Tolima, ahora Universitario de Deportes deberá enfrentarse a Coquimbo Unido de Chile por la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Te contamos a continuación la fecha, hora y canal de transmisión para que no te pierdas el apasionante encuentro de fútbol internacional.

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¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

Universitario recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental de Ate por la segunda jornada del campeonato Conmebol el próximo martes 14 de abril. Es decir, exactamente dentro de una semana.

¿A qué hora juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

Te brindamos el horario confirmado según tu país de residencia:

  • Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 8.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs. Coquimbo Unido?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026 será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

¿En qué estadio juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

El partido de la Copa Libertadores se jugará en el Estadio Monumental, que ha albergado hasta el momento dos finales del torneo Conmebol, y tiene capacidad para albergar hasta 80 mil espectadores en sus tribunas y es el más grande del Perú.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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