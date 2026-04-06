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Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO por Copa Libertadores: horarios, apuestas y dónde ver
Universitario visitará a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Horarios y canales de transmisión para ver el debut de los cremas en la Copa Libertadores.
Universitario hará su debut en la Copa Libertadores en Ibagué, Colombia. Con la ilusión de hacer historia en el torneo continental, el tricampeón del fútbol peruano enfrentará a Deportes Tolima por la primera fecha del grupo B. El compromiso se realizará en el Estadio Manuel Murillo Toro, a las 9.00 p. m. (horario colombiano y peruano) y será transmitido por ESPN y Disney Plus.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs Deportes Tolima: el 11 crema para debutar en la Copa Libertadores
La victoria en el clásico permitió calmar los cuestionamientos y llenó de energías al plantel para luchar por los objetivos trazados. Además, ratificó en el puesto a Javier Rabanal, quien era cuestionado por los hinchas, y le dio la espalda para aguantar el apretado calendario que deberán atravesar en este mes.
En su llegada a Colombia, el entrenador de Universitario habló con los medios de comunicación. Señaló que están obligados a superar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por la historia del conjunto estudiantil y lo que viene realizando en el campeonato continental en los últimos años.
“Evitar a argentinos y brasileños aumenta la posibilidad de todos de pasar. Para mí es una obligación pasar la fase de grupos. Yo vine al más grande del Perú sabiendo las consecuencias de no ganar”, expresó Rabanal.
Andy Polo, Lisandro Alzugaray y José Carabalí terminaron sentidos en el clásico. Viajaron con el plantel a Colombia y, según contó el entrenador de la ‘U’, los tres jugadores están listos para saltar a la cancha.
El único que está sentido es Anderson Santamaría. Si bien el defensor de 34 años está mejorando de su molestia física, en la ‘U’ no lo quieren arriesgar y lo van a esperar hasta el último. Si no llega, Williams Riveros será el encargado de iniciar las acciones.
Deportes Tolima, por su parte, llega al compromiso atravesando un excelente momento deportivo. Son terceros en la Liga Colombiana; en la última fecha empataron 2-2 con Santa Fe. Es un equipo aguerrido y con jugadores veloces.
Lucas González, entrenador de Deportes Tolima, habló sobre el partido contra Universitario. El DT expresó que ya enfrentó a equipos que juegan con línea de tres defensores y que recuperó a jugadores sentidos.
Deportes Tolima atraviesa un gran momento en la Liga de Colombia.
“Va a ser un partido que, desde lo táctico, sabemos cómo enfrentarlo. Ya hemos jugado contra equipos con línea de tres y carrileros. Ahora recuperaremos a los jugadores y afinaremos el plan. Estoy seguro de que el martes estaremos listos para competir e intentar ganar”, puntualizó el estratega.
¿Cuándo juega Universitario vs. Deportes Tolima?
El partido entre Universitario contra Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026 se realizará el martes 7 de abril en tierras colombianas.
¿A qué hora juega Universitario vs. Deportes Tolima?
- Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9.00 p. m.
- México y Costa Rica: 8.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (día siguiente)
Horarios para ver Universitario vs. Deportes Tolima en Estados Unidos
|Zona horaria
|Horarios
|Costa Este
|10:00 p.m.
|Zona Central
|9:00 p.m.
|Zona de Montaña
|8:00 p.m.
|Costa Oeste
|7:00 p.m.
¿Dónde ver Universitario vs. Deportes Tolima?
En Perú, la transmisión de este emocionante partido entre Universitario y Deportes Tolima por la Copa Libertadores estará a cargo de ESPN y Disney Plus (por streaming).
- Argentina: Fox Sports 3 y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Brasil: Paramount +
- Chile: ESPN 5 y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Costa Rica: Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- México: Disney Plus
- Panamá: Disney Plus
- España: LaLiga+
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
Universitario vs. Deportes Tolima: Entradas
- Sur: $41.800
- Norte: $49.500
- Oriental: $85.800
- Occidental: $116.600
- Occ. Numerada: $150.700
- Pijaos Kids (oriental y occidental): $22.000
- Visitante (hinchas de Universitario): $87.500
Entradas Deportes Tolima vs Universitario por Copa Libertadores.
Universitario vs. Deportes Tolima: Historial
Universitario y Deportes Tolima se enfrentaron en 4 ocasiones.
- Universitario: 1 triunfo
- Empates: 3 partidos
Universitario vs. Deportes Tolima: últimos resultados
- Universitario 2-2 Deportes Tolima | 1983
- Deportes Tolima 1-1 Universitario | 1938
- Deportes Tolima 0-0 Universitario | 1997
- Universitario 2-0 Deportes Tolima | 1997
¿Dónde juega Universitario vs. Deportes Tolima?
El partido se realizará en el Estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en la ciudad de Ibagué, Colombia. Este lunes 6 de abril, el recinto deportivo pasó la supervisión de la Conmebol. Tiene la capacidad de 28.100 espectadores.
Universitario vs. Deportes Tolima: Apuestas
|APUESTAS
|Deportes Tolima
|Empate
|Universitario
|Betsson
|2.18
|2.78
|3.95
|Betano
|2.27
|2.80
|4.35
|Bet365
|2.15
|2.88
|4.35
|1xBet
|2.24
|2.81
|4.17
|DoradoBet
|2.36
|2.71
|4.20
|CoolBet
|2.20
|2.90
|4.00
Posible alineación Universitario vs. Deportes Tolima
Universitario: Miguel Vargas; Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Caín Fara; José Carabalí, Jairo Concha, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera.
Deportes Tolima: Neto Volpi; Hernandez, Pedrozo, Rovira, Mera; Arrieta, Guzmán; Torres Patino, Sandoval, González; Parra Osorio.
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