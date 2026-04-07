Comisión Disciplinaria impuso sorpresiva sanción a Universitario tras acto de racismo ante UTC
La Comisión Disciplinaria de la FPF tomó fuerte decisión con Universitario de Deportes tras acto de racismo en el duelo ante UTC por la Liga 1.
Universitario de Deportes fue investigado por supuesto acto de racismo en el duelo ante UTC por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Y tras varias semanas, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol tomó una radical y sorpresiva medida en contra del cuadro merengue.
Comisión Disciplinaria tomó radical medida con Universitario tras acto de racismo ante UTC
La Comisión Disciplinaria de la FPF comunicó a Universitario y UTC que el club crema es sancionado con la reducción del 30% del aforo en la tribuna sur para el próximo partido de local ante Deportivo Garcilaso.
La Comisión Disciplinaria de la FPF sancionó a Universitario de Deportes por racismo en el duelo ante UTC.
Asimismo, el equipo dirigido por Javier Rabanal tendrá una multa de 5 UIT equivalente a S/27.500 que tendrán que pagar como parte de la fuerte sanción.
NOTICIA EN DESARROLLO…
