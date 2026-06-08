La amenaza de un nuevo sismo en el país mantiene en estado de alerta a miles de peruanos hoy, lunes 8 de junio del 2026. La actividad sísmica constante en diversas regiones del territorio nacional ha llevado al Instituto Geofísico del Perú (IGP) a realizar un monitoreo continuo de los últimos eventos. En esta nota de Líbero, te compartimos los reportes oficiales que detallan la magnitud, profundidad y ubicación de cada temblor.

Temblor en Perú HOY, lunes 8 de junio: magnitud y epicentro, según IGP 09:34 Bienvenidos Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos de HOY, lunes 8 de junio que se registren en el país. Conoce la magnitud y epicentro del temblor.

¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

Frente a cualquier emergencia por sismo u otro evento en Perú, es muy importante contar con los números de ayuda a la mano:

Central policial: 105

Bomberos: 116

Defensa Civil – Emergencias: 115

Policía de carreteras: 110

Infosalud (consultas médicas): 113

EsSalud información COVID-19: 107

Denuncias por violencia familiar: 100

Atención médica EsSalud (mujeres víctimas de violencia): 411 8000 (opción 6)

Cruz Roja Peruana: 266 0481

¿Por qué se llevan a cabo sismos en el Perú?

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), aseguró que los sismos en el país son consecuencia de la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este constante choque de placas tectónicas provoca una elevada actividad sísmica, posicionando a Perú como una de las regiones más activas del planeta en cuanto a fenómenos naturales de este tipo. Los expertos advierten que este proceso geológico es incesante y no puede ser interrumpido.