- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs España
- Francia vs Irlanda del Norte
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Temblor en Perú HOY, lunes 8 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP
Todos los peruanos tienen la posibilidad de consultar los últimos informes proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) acerca de los sismos.
La amenaza de un nuevo sismo en el país mantiene en estado de alerta a miles de peruanos hoy, lunes 8 de junio del 2026. La actividad sísmica constante en diversas regiones del territorio nacional ha llevado al Instituto Geofísico del Perú (IGP) a realizar un monitoreo continuo de los últimos eventos. En esta nota de Líbero, te compartimos los reportes oficiales que detallan la magnitud, profundidad y ubicación de cada temblor.
Temblor en Perú HOY, lunes 8 de junio: magnitud y epicentro, según IGP
Bienvenidos
Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos de HOY, lunes 8 de junio que se registren en el país. Conoce la magnitud y epicentro del temblor.
¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?
Frente a cualquier emergencia por sismo u otro evento en Perú, es muy importante contar con los números de ayuda a la mano:
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- EsSalud información COVID-19: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud (mujeres víctimas de violencia): 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481
¿Por qué se llevan a cabo sismos en el Perú?
Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), aseguró que los sismos en el país son consecuencia de la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este constante choque de placas tectónicas provoca una elevada actividad sísmica, posicionando a Perú como una de las regiones más activas del planeta en cuanto a fenómenos naturales de este tipo. Los expertos advierten que este proceso geológico es incesante y no puede ser interrumpido.
- 1
Resultados EN VIVO a boca de urna segunda vuelta 2026, según IPSOS: EMPATE TÉCNICO entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
- 2
Municipalidad de Puente Piedra realiza importante acción en favor de conductores y peatones en la Panamericana Norte
- 3
Inició gran renovación de la avenida más extensa de Lima: se mejorará el tránsito y reducirá tiempo de viaje
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90