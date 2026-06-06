Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP.

El Perú se encuentra en una región propensa a sismos, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que provoca que los movimientos telúricos sean frecuentes en el territorio nacional. Hoy, sábado 6 de junio de 2026, el Instituto Geofísico del Perú mantiene una vigilancia activa. A continuación, se presenta el informe oficial sobre el evento sísmico de hoy, que incluye detalles sobre su epicentro, magnitud y recomendaciones esenciales de seguridad para enfrentar este tipo de emergencias.

Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud, según IGP 11:16 Qué hacer durante un temblor Durante un temblor, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez, pero sin correr ni empujar. Si te encuentras dentro de una vivienda, oficina o centro comercial, aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer, y ubícate en una zona segura previamente identificada. 09:21 Bienvenidos En esta nota de Líbero podrá revisar el reporte EN VIVO sobre el último sismo de HOY, sábado 6 de junio en Perú, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mantente informado.

¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

Debes tomar en cuenta que, ante cualquier emergencia por sismo u otro evento en Perú, es muy necesario contar con los números de ayuda a la mano:

Central policial: 105

Bomberos: 116

Defensa Civil – Emergencias: 115

Policía de carreteras: 110

Infosalud (consultas médicas): 113

EsSalud información COVID-19: 107

Denuncias por violencia familiar: 100

Atención médica EsSalud (mujeres víctimas de violencia): 411 8000 (opción 6)

Cruz Roja Peruana: 266 0481

¿Por qué se producen los sismos en el Perú?

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que los sismos en el país son consecuencia de la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este continuo choque de placas tectónicas provoca una elevada actividad sísmica, posicionando a Perú como una de las regiones más activas del planeta en cuanto a fenómenos naturales de este tipo. Los expertos advierten que este proceso geológico es incesante y no puede ser interrumpido.