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Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

En el Perú, los sismos ocurren de manera constante, por lo que es clave estar preparado e informado. El IGP monitorea la actividad sísmica de forma permanente.

Melanni Miranda
Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP.
Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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El Perú se encuentra en una región propensa a sismos, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que provoca que los movimientos telúricos sean frecuentes en el territorio nacional. Hoy, sábado 6 de junio de 2026, el Instituto Geofísico del Perú mantiene una vigilancia activa. A continuación, se presenta el informe oficial sobre el evento sísmico de hoy, que incluye detalles sobre su epicentro, magnitud y recomendaciones esenciales de seguridad para enfrentar este tipo de emergencias.

Temblor en Perú este viernes 5 de junio: epicentro, magnitud y ÚLTIMO sismo, según IGP.

PUEDES VER: Temblor del viernes 5 junio en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP

Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud, según IGP

11:16
6/6/2026

Qué hacer durante un temblor

Durante un temblor, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez, pero sin correr ni empujar. Si te encuentras dentro de una vivienda, oficina o centro comercial, aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer, y ubícate en una zona segura previamente identificada.

09:21
6/6/2026

Bienvenidos

En esta nota de Líbero podrá revisar el reporte EN VIVO sobre el último sismo de HOY, sábado 6 de junio en Perú, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mantente informado.

¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

Debes tomar en cuenta que, ante cualquier emergencia por sismo u otro evento en Perú, es muy necesario contar con los números de ayuda a la mano:

  • Central policial: 105
  • Bomberos: 116
  • Defensa Civil – Emergencias: 115
  • Policía de carreteras: 110
  • Infosalud (consultas médicas): 113
  • EsSalud información COVID-19: 107
  • Denuncias por violencia familiar: 100
  • Atención médica EsSalud (mujeres víctimas de violencia): 411 8000 (opción 6)
  • Cruz Roja Peruana: 266 0481

¿Por qué se producen los sismos en el Perú?

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que los sismos en el país son consecuencia de la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este continuo choque de placas tectónicas provoca una elevada actividad sísmica, posicionando a Perú como una de las regiones más activas del planeta en cuanto a fenómenos naturales de este tipo. Los expertos advierten que este proceso geológico es incesante y no puede ser interrumpido.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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