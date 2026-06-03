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Temblor en Perú EN VIVO hoy, miércoles 3 de junio: magnitud y epicentro del último sismo, según reporte de IGP
Los peruanos tienen la posibilidad de consultar los informes brindados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) acerca de los sismos. ¿Se registró un sismo?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza a diario un monitoreo constante de la actividad sísmica en el país mediante sistemas en tiempo real. Esta vigilancia se intensificó tras la detección de últimos movimientos telúricos en el territorio nacional, lo que ha suscitado inquietud entre la población, ansiosa por conocer detalles sobre la magnitud del sismo, su localización precisa y las posibles repercusiones. ¿Se confirmó un reciente temblor?
PUEDES VER: Temblor en Perú del martes 2 de junio: hora exacta, magnitud y epicentro del último SISMO, según IGP
Temblor en Perú EN VIVO hoy, miércoles 3 de junio: magnitud y epicentro del último sismo
Bienvenidos
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte sobre el último sismo de HOY, miércoles 3 de junio de 2026. Revisa la magnitud y epicentro del temblor a nivel nacional.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
- Agua potable y alimentos no perecibles (enlatados, galletas, barras energéticas).
- Linterna con pilas de repuesto.
- Radio portátil para escuchar información oficial.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Mascarillas y alcohol en gel.
- Documentos importantes en bolsa hermética (DNI, partidas, tarjetas).
- Dinero en efectivo en monedas y billetes pequeños.
- Ropa abrigadora, manta y poncho impermeable.
- Silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.
- Cargador portátil para celular.
- Artículos de higiene personal y papel higiénico.
- Alimentos y accesorios para bebés, adultos mayores o mascotas, si es necesario.
¿Cómo se registran los sismos en Perú?
El Centro Nacional de Sismología (CENSIS) se encarga de la recopilación de datos sísmicos en Perú a través de la Red Sísmica Nacional, establecida por la norma DS-0017-2018-MINAM. Esta red está compuesta por sensores que miden velocidad, aceleración y desplazamiento, distribuidos en diversas regiones del país. Gracias a esta avanzada infraestructura, es posible detectar un temblor en cuestión de segundos, lo que facilita la determinación de su magnitud y ubicación exacta.
¿Cómo saber el epicentro?
IGP comparte información en tiempo real sobre los sismos, incluyendo la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud de cada evento. Estos datos son esenciales para que la ciudadanía pueda identificar con exactitud el lugar del fenómeno y valorar su repercusión en las áreas adyacentes. Asimismo, la entidad enfatiza que todos los reportes oficiales están disponibles en sus plataformas informativas, donde se actualizan de manera continua los últimos sismos ocurridos en el país.
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