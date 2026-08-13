Temblor en Perú HOY, jueves 13 de agosto de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud de los últimos sismos según el IGP

Consulta los últimos sismos registrados hoy, jueves 13 de agosto de 2026, en Lima y distintas regiones del Perú. Revisa el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para conocer la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada movimiento sísmico.

Temblor en Perú HOY, 13 de agosto de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud de los últimos sismos, según el IGP 10:03 ¿Cómo se recopila la información de los sismos en Perú? El CENSIS recibe y procesa los registros de la Red Sísmica Nacional, integrada por sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento instalados en distintos puntos del territorio peruano. Estos equipos permiten monitorear y registrar la actividad sísmica del país. 08:53 Temblor en Piura, 12 de agosto de 2026 - Fecha y hora local: 12/08/2026 10:46:37 - Magnitud: 3.8 - Profundidad: 29 km - Latitud: -5.89 - Longitud: -81.23 - Intensidad: II Sechura - Referencia: 58 km al SO de Sechura, Sechura - Piura 08:51 Bienvenidos Sigue EN VIVO en Líbero los últimos sismos registrados hoy en Perú, jueves 13 de agosto de 2026, con información del IGP sobre hora, magnitud, epicentro y profundidad.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Perú hoy, jueves 13 de agosto?

El IGP permite conocer las características de cada sismo registrado en el territorio nacional. A través de su red de estaciones sísmicas, el Instituto Geofísico del Perú identifica la ubicación, magnitud y epicentro de los eventos, información que permite determinar si un temblor fue percibido por la población. En esta cobertura del sismo de hoy en Perú, podrás consultar el último sismo registrado y los datos oficiales sobre el epicentro del temblor.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

La prevención es clave para estar preparados ante un sismo en el Perú.

Antes de un movimiento telúrico , identifica las zonas seguras de tu vivienda, prepara una mochila de emergencia, participa en simulacros y verifica que la estructura de tu casa esté en buenas condiciones.

, identifica las zonas seguras de tu vivienda, prepara una mochila de emergencia, participa en simulacros y verifica que la estructura de tu casa esté en buenas condiciones. Durante el temblor , conserva la calma y aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. Si no puedes salir de inmediato, busca un espacio seguro. Evita utilizar ascensores y, si necesitas comunicarte, prioriza los mensajes de texto para no saturar las líneas telefónicas.

, conserva la calma y aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. Si no puedes salir de inmediato, busca un espacio seguro. Evita utilizar ascensores y, si necesitas comunicarte, prioriza los mensajes de texto para no saturar las líneas telefónicas. Después del movimiento sísmico, verifica posibles fugas de gas, ayuda a las personas heridas y permanece atento a las réplicas. Si una vivienda presenta daños, mantente alejado. Asimismo, quienes se encuentren cerca del mar deben retirarse de la costa hasta descartar cualquier riesgo de tsunami.

¿Cómo activar las alertas de sismos en Android y iPhone?

Los teléfonos celulares cuentan con herramientas que permiten recibir alertas sobre emergencias y movimientos sísmicos.