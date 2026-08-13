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Resultados Sinuano Día HOY, jueves 13 de agosto de 2026 EN VIVO: qué jugó y números ganadores del último sorteo

HOY, jueves 13 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Sorteo Sinuano Día y Noche. Conoce los resultados y los números ganadores AQUÍ.

Melanni Miranda
Sinuano Día y Noche de hoy, jueves 13 de agosto de 2026.
Sinuano Día y Noche de hoy, jueves 13 de agosto de 2026. | Composición Líbero.

MOMENTOS DESTACADOS

08:58

¿Cómo jugó Sinuano Noche ayer, 12 de agosto de 2026?

Estos fueron los números ganadores del sorteo de Sinuano Noche realizado ayer, 12 de agosto: 3 2 3 8. La Quinta correspondió al número 0.

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El Sinuano Día y Noche de Colombia realizará este jueves 13 de agosto de 2026 una nueva edición de sorteos, brindando a los participantes la oportunidad de ganar atractivos premios. Los resultados oficiales, junto con los números ganadores y la información necesaria sobre esta jornada, se pueden consultar a través de Líbero. ¡Buena suerte a todos los jugadores!

Resultados de los sorteos del Sinuano Día y Noche

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del miércoles 12 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo de la lotería

Resultados Sinuano Día y Noche HOY, 13 de agosto de 2026 EN VIVO: números ganadores del último sorteo

08:58
13/8/2026

¿Cómo jugó Sinuano Noche ayer, 12 de agosto de 2026?

Estos fueron los números ganadores del sorteo de Sinuano Noche realizado ayer, 12 de agosto: 3 2 3 8. La Quinta correspondió al número 0.

08:57
13/8/2026

Bienvenidos

HOY, jueves 13 de agosto de 2026, se realiza un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche en Colombia. Consulta aquí los resultados, los números ganadores y los horarios, y verifica si tu apuesta fue premiada. ¡Mucha suerte!

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Sinuano?

Para obtener los resultados del Sinuano Día y Noche EN VIVO, cuentas con la opción de sintonizar Telecaribe o visitar el canal oficial de YouTube denominado Resultados de loterías y Chances en Colombia, que también es conocido como Record. Además, este medio te brinda los datos y las bolillas ganadoras.

¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano?

  • El Sinuano Día se lleva a cabo cada tarde, con resultados que se anuncian alrededor de las 2.30 p. m. (hora de Colombia). La información oficial se encuentra disponible en la página web del sorteo y en sus redes sociales.
  • Por otro lado, el Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a partir de las 10.30 p. m. (hora de Colombia), mientras que los domingos y días festivos, el inicio se adelanta a las 8.30 p. m.

¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?

Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden conseguir a través de varias alternativas. Están a la venta en los puntos autorizados de SuperGIROS, en el sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record, así como en plataformas digitales que tengan el convenio adecuado.

¿Cuáles son las principales loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería de la Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Va
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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¡Vamos al Circo!

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