Jorge Abdiel Gutiérrez sorprende en su primer entrenamiento con Universitario

El lateral izquierdo panameño Jorge Abdiel Gutiérrez tuvo un auspicioso estreno en los entrenamientos de Universitario. En su primera jornada con el plantel crema, el defensor mostró rápidamente sus condiciones y dejó satisfecho al comando técnico por su desempeño.

Una de sus principales virtudes fue el buen manejo del balón. Gutiérrez evidenció precisión en los pases y, especialmente, una zurda de gran calidad, característica que le permite ofrecer una salida limpia y darle variantes al equipo desde el sector izquierdo.

El panameño también demostró que puede utilizar con solvencia la pierna derecha cuando la jugada lo exige. Esta capacidad le otorga mayor versatilidad dentro del campo y amplía las alternativas que puede ofrecer en diferentes situaciones de partido.

Otro aspecto que llamó la atención fue su facilidad para asociarse con sus compañeros. Durante las prácticas mostró seguridad, buen criterio y disposición para participar en la elaboración, generando comentarios positivos entre quienes observaron su primera sesión.

Ahora, Gutiérrez espera trasladar esas buenas sensaciones a un partido oficial. El defensor podría tener sus primeros minutos este domingo ante Cajamarca, en un duelo importante para Universitario en el Torneo Clausura y que marcaría su esperado estreno con la camiseta crema.