0

Temblor hoy en Perú EN VIVO: útimo sismo y reporte del IGP del domingo 7 de junio de 2026

Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo de HOY, domingo 7 de junio de 2026. Mantente informado sobre el temblor.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, domingo 7 de junio de 2026.
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, domingo 7 de junio de 2026. | Composición: Líbero/ChatGPT
COMPARTIR

El Perú se mantiene en constante monitoreo sísmico debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica del mundo. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) publica de manera permanente los reportes sobre los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. Si deseas conocer el último temblor ocurrido este domingo 7 de junio del 2026, así como su magnitud, profundidad, epicentro y hora exacta, puedes consultar esta nota de Líbero.

Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP.

PUEDES VER: Temblor del sábado 6 de junio en Lima: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

Temblor HOY, domingo 7 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud, según IGP

09:15
7/6/2026

Bienvenidos

En esta nota de Líbero, te presentamos el informe EN VIVO sobre los sismos que se llevarán a cabo hoy, domingo 7 de junio en Perú, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Es fundamental que te mantengas al tanto de la información actualizada.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger la integridad física. Si te encuentras en una vivienda, oficina o establecimiento, aléjate de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer, y ubícate en una zona segura previamente identificada. Evita correr, empujar o utilizar ascensores mientras dure el movimiento.

Si estás en la calle, procura alejarte de postes, cables eléctricos, fachadas y estructuras que puedan colapsar. Una vez finalizado el temblor, verifica posibles daños, sigue las indicaciones de las autoridades y ten a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y documentos importantes.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales que permitan afrontar las primeras horas o días después de un desastre natural, como un sismo. Entre los elementos básicos se recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles, linterna con pilas de repuesto, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, manta, ropa de abrigo, artículos de higiene personal, cargador portátil para celular, dinero en efectivo y copias de documentos importantes guardadas en una bolsa impermeable. También es importante considerar las necesidades específicas de niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas, si forman parte del hogar.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. DNI electrónico gratis en San Martín de Porres: cuándo es la campaña y quiénes se beneficiarán

  2. Temblor HOY, sábado 6 de junio en Lima EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

  3. ¿Desde qué hora puedo ir a votar HOY, domingo 7 de junio? Conoce el horario oficial de la ONPE

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano