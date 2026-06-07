Temblor hoy en Perú EN VIVO: útimo sismo y reporte del IGP del domingo 7 de junio de 2026

El Perú se mantiene en constante monitoreo sísmico debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica del mundo. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) publica de manera permanente los reportes sobre los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. Si deseas conocer el último temblor ocurrido este domingo 7 de junio del 2026, así como su magnitud, profundidad, epicentro y hora exacta, puedes consultar esta nota de Líbero.

Temblor HOY, domingo 7 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud, según IGP 09:15 Bienvenidos En esta nota de Líbero, te presentamos el informe EN VIVO sobre los sismos que se llevarán a cabo hoy, domingo 7 de junio en Perú, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Es fundamental que te mantengas al tanto de la información actualizada.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger la integridad física. Si te encuentras en una vivienda, oficina o establecimiento, aléjate de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer, y ubícate en una zona segura previamente identificada. Evita correr, empujar o utilizar ascensores mientras dure el movimiento.

Si estás en la calle, procura alejarte de postes, cables eléctricos, fachadas y estructuras que puedan colapsar. Una vez finalizado el temblor, verifica posibles daños, sigue las indicaciones de las autoridades y ten a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y documentos importantes.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales que permitan afrontar las primeras horas o días después de un desastre natural, como un sismo. Entre los elementos básicos se recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles, linterna con pilas de repuesto, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, manta, ropa de abrigo, artículos de higiene personal, cargador portátil para celular, dinero en efectivo y copias de documentos importantes guardadas en una bolsa impermeable. También es importante considerar las necesidades específicas de niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas, si forman parte del hogar.