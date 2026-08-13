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Neri Bandiera anotó el 5-1 de Cienciano sobre Botafogo por la Copa Sudamericana
A los 61 minutos del segundo tiempo, Neri Bandiera apareció para marcar el 5-1 de Cienciano sobre Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
¡Paliza en el Cusco! Neri Bandiera hizo su doblete personal para marcar el 5-1 de Cienciano sobre Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los dirigidos por Horacio Melgarejo quieren sentenciar la llave en casa para viajar con tranquilidad la próxima semana a Brasil. Te dejamos el video del golazo realizado por el ‘Papá’.
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GOL DE NERI BANDIERA PARA EL 5-1 DE CIENCIANO
Tras una enorme jugada colectiva, el balón le quedó a Neri Bandiera para que, de forma totalmente correcta, convierta el 5-1 de Cienciano en el segundo tiempo. Este tanto le devolvió la seguridad al cuadro imperial luego de que el ‘Fogao’ haya descontado en los primeros minutos del complemento.
Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que Matías Succar poco después marcó su triplete para el 6-1 de Cienciano sobre Botafogo en la Copa Sudamericana 2026. Ahora los cusqueños viajarán a Brasil con mayor tranquilidad y buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final de una de las competiciones más prestigiosas que tiene la Conmebol.
Botafogo vs. Cienciano: fecha, hora y dónde ver
Botafogo recibirá a Cienciano en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro el próximo jueves 20 de agosto desde las 7.30 p. m. de Perú. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN y DirecTV en Sudamérica.
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