DT de Universitario advirtió a San Martín de cara al extragame: "Nos vamos a dejar la vida"

Universitario de Deportes logró lo imposible, venció a la Universidad San Martín por 3-0 y forzó un extragame para llegar a la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 donde aguarda Alianza Lima. Tras ese vibrante encuentro, el entrenador de las pumas, Francisco Hervás, dejó en claro que saldrán a dejarse la vida en el partido y aprovechó en enviarle un mensaje a todos sus hinchas para que los apoyen.

En diálogo con la prensa que llegó al Polideportivo de Villa El Salvador, Francisco Hervás señaló que afrontarán este tercer partido con todo lo que tienen y que esta clase de llaves siempre se definen en el segundo o tercer duelo.

“El miércoles saldremos con la misma ilusión que afrontamos cualquier partido. Esta serie es a tres. Sabemos que nunca se definen en el primero. Al final siempre es el segundo o el tercero el que marca la diferencia. Ahora lo hemos arrastrado al tercero. Hay que ver qué es lo que sucede”, explicó.

Después, Hervás habló sobre el apoyo de la hinchada merengue y recalcó que ellos serán fundamentales para afrontar el tercer duelo ante las santas.

“Nosotros siempre estamos muy agradecidos a nuestra hinchada. Es una hinchada muy importante para nosotros, nos transmite siempre energía y fuerza, que es lo que buscamos. Sabemos que Universitario es un club con grandes ambiciones y grandes aspiraciones, nosotros queremos siempre corresponderlas con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo, que es lo que hacemos día a día. El miércoles nosotros nos vamos a dejar la vida en este partido y esperamos que ellos estén con nosotros apoyándonos”, sentenció el DT de las pumas.

¿Cuándo juegan Universitario vs San Martín por el extragame?

El tercer duelo entre Universitario vs San Martín se jugará este miércoles 8 de abril a partir de las 5.00 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador y contará con transmisión de Latina y el Facebook de la Liga Peruana de Vóley.