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Alianza Lima clasificó a la final de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuándo y contra quién jugará?
¡Alianza Lima va por el tricampeonato! Luego de una contundente victoria sobre Deportivo Géminis por 3-0, las íntimas aguardan por su rival.
¡Alianza Lima clasificó a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26! Las íntimas no tuvieron piedad de Deportivo Géminis y la aplastaron por 3-0 (25-15, 25-22 y 25-13) gracias a una soberbia actuación de la argentina Elina Rodríguez en el Polideportivo de Villa El Salvador. Ahora, las dirigidas por Facundo Morando aguardarán por su rival que saldrá de Universitario vs San Martín.
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Es preciso resaltar que las blanquiazules clasificaron a su sexta final de manera consecutiva y buscarán el tricampeonato, pues en las ediciones anteriores, las íntimas vencieron a Regatas Lima y a la Universidad San Martín.
¿Cuándo será la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
De momento, aún no han confirmado las fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, pero todo hace indicar que la primera final se llevaría a cabo el próximo sábado 18 o domingo 19 de abril, mientras que la vuelta sería el sábado 25 o domingo 26.
¿Contra quién jugará Alianza Lima la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
Alianza Lima es el primer equipo que clasificó a la final de la Liga Peruana de Vóley sin la necesidad de un extragame. Sin embargo, Universitario y San Martín sí deberán jugar un tercer partido, pues las santas se impusieron en la semifinal de ida, mientras que las pumas se impusieron en la segunda.
El choque entre la ‘U’ y la USMP se jugará este miércoles 8 de abril a partir de las 5.00 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.
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