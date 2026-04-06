Figura de Alianza Lima se perfila a fichar por club campeón de Brasil, según portal internacional

Alianza Lima está obligado a destacar en cada competición que disputa. La escuadra blanquiazul atraviesa un gran momento de la temporada y se perfila a quedarse con el título nacional. Sin embargo, en paralelo, un portal internacional remeció a los hinchas al revelar que pueden perder a una figura importante de su plantel tras interés de un club campeón de Brasil.

Figura de Alianza Lima se perfila a fichar por club campeón de Brasil

Si bien la atención estuvo en el clásico de la Liga 1, los hinchas también siguen de cerca el rendimiento de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. El equipo blanquiazul venció a Géminis y consiguió su boleto a la gran final, quedando a un paso del tricampeonato.

Previo a este duelo, en Brasil el ‘Portal da Superliga’ sorprendió al revelar que la escuadra comandada por el DT Facundo Morando está cerca de perder a la voleibolista Maëva Orlé. Según indicaron, la jugadora francesa es una de las opciones que tiene el club Batavo Mackenzie para reforzar su plantel.

Maëva Orlé aparece como opción para dejar Alianza Lima y firmar por club brasileño

“Tras tres temporadas con Alianza Lima en Perú, la opuesta francesa de 34 años, Maëva Orlé, podría jugar con Batavo Mackenzie la próxima temporada. De concretarse, reemplazaría a Kimberly Gomes, cuya salida ya está confirmada”, reveló el citado portal.

Del mismo modo, señalaron que su perfil encaja para reemplazar a una de las jugadoras que dejará al club brasileño. Sin embargo, cabe señalar que, si en caso se logra concretar, esta operación se dará recién al final de la Liga Peruana de Vóley, por lo que Orlé podrá estar en la final del campeonato.

Maëva Orlé se ha consolidado como una de las grandes figuras de Alianza Lima durante los tres años que ha formado parte del club, siendo pieza esencial en la obtención de títulos. Ahora, tiene la opción de poder concretar su llegada a Batavo Mackenzie, club que ha logrado levantar varios campeonatos en el vóleibol brasileño.

Trayectoria de Maëva Orlé