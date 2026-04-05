Alianza Lima tendrá una segunda oportunidad para vencer a Universitario en el clásico: ¿Qué pasó?

Alianza Lima perdió 1-0 ante Universitario de Deportes en el Torneo Apertura 2026, generando molestia en su hinchada porque, por el trámite del partido, pudo haber conseguido un mejor resultado. Sin embargo, no todo está perdido, ya que los blanquiazules tendrán una nueva oportunidad para vencer a los merengues en el clásico del fútbol peruano. Te contamos los detalles.

Como sabemos, la derrota permitió que los de Ate se acerquen en la tabla de posiciones de la Liga 1 y esto generó incomodidad en la afición de Matute, quienes esperaban distanciarse de su histórico rival. Ahora, tendrán una nueva chance de poder volver a ganarle a la 'U', aunque todavía será en unos meses.

Resulta que Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Clausura, segundo certamen de la temporada, y ahí será cuando los blanquiazules tengan una segunda oportunidad para acabar con los dirigidos por Javier Rabanal. Esto todavía será en los últimos meses del presente año.

Alianza Lima volverá a chocar con la 'U'.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario?

Todavía no hay una fecha establecida por la Liga 1 2026 para el partido entre Alianza Lima vs. Universitario, pero se sabe que será por la fecha número 9 del Torneo Clausura. Es decir, entre los meses de agosto y septiembre. Este, si es que no hay finales nacionales, será el último clásico de la temporada.

Vale precisar que Alianza Lima no le gana a Universitario desde el 2023, cuando por el Torneo Apertura venció a los merengues 2-1 con goles de Gabriel Costa y Pablo Sabbag. Luego de ello todo ha sido derrota o empate para los blanquiazules.