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Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: clasificación con los resultados de la fecha 9 del Apertura

Revisa cómo va la tabla de la Liga 1 2026 en esta fecha 9 del Torneo Apertura con el resultado del clásico Universitario vs Alianza Lima.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones actualizada de la Liga 1 2026.
Tabla de posiciones actualizada de la Liga 1 2026. | FOTO: Composición Líbero
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La fecha 9 del Torneo Apertura es clave en la disputa por el título del primer campeonato de la Liga 1 2026. Alianza Lima cayó 1-0 contra Universitario en el clásico del fútbol peruano y perdió su invicto. Los Chankas cierran la jornada este lunes ante FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón con una oportunidad para ser líderes en solitario.

Universitario recortó distancias con Alianza Lima tras ganar el clásico

PUEDES VER: Universitario o Alianza Lima: ¿Qué equipo tiene el fixture más complicado en el Torneo Apertura?

Tabla de posiciones Liga 1 2026 actualizada

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Los Chankas8720
2. Alianza Lima9720
3. Cienciano91019
4. Universitario9518
5. UTC9114
6. Cusco FC9213
7. Juan Pablo II9-613
8. Comerciantes Unidos9012
9. Sporting Cristal9311
10. Alianza Atlético9111
11. FBC Melgar9011
12. Deportivo Garcilaso9-110
13. CD Moquegua9-710
14. ADT9-39
15. Sport Huancayo9-48
16. Sport Boys9-48
17. Atlético Grau9-57
18. FC Cajamarca8-65

Liga 1 2026: programación de partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura

Viernes 3 de abril

HorariosPartidosEstadios
11:00Sporting Cristal 1-2 CD MoqueguaEstadio Alberto Gallardo
15:00Alianza Atlético 2-2 Atlético GrauEstadio Campeones del 36
18:15Cienciano 3-2 ADTEstadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de abril

HorariosPartidosEstadios
13:15Deportivo Garcilaso 3-2 Sport BoysEstadio Inca Garcilaso de la Vega
15:30Melgar 1-3 Cusco FCMonumental UNSA
20:00Universitario 1-0 Alianza LimaEstadio Monumental

Domingo 5 de abril

HorariosPartidosEstadios
13:15Sport Huancayo 1-1 Comerciantes UnidosIPD Huancayo
15:30Juan Pablo II 2-1 UTCComplejo Deportivo Juan Pablo II

Lunes 6 de abril

HoraPartidoEstadios
15:00FC Cajamarca vs. Los ChankasEstadio Héroes de San Ramón

Todos los partidos serán transmitidos por L1 MAX.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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