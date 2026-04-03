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Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: clasificación con los resultados de la fecha 9 del Apertura
Revisa cómo va la tabla de la Liga 1 2026 en esta fecha 9 del Torneo Apertura con el resultado del clásico Universitario vs Alianza Lima.
La fecha 9 del Torneo Apertura es clave en la disputa por el título del primer campeonato de la Liga 1 2026. Alianza Lima cayó 1-0 contra Universitario en el clásico del fútbol peruano y perdió su invicto. Los Chankas cierran la jornada este lunes ante FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón con una oportunidad para ser líderes en solitario.
PUEDES VER: Universitario o Alianza Lima: ¿Qué equipo tiene el fixture más complicado en el Torneo Apertura?
Tabla de posiciones Liga 1 2026 actualizada
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Los Chankas
|8
|7
|20
|2. Alianza Lima
|9
|7
|20
|3. Cienciano
|9
|10
|19
|4. Universitario
|9
|5
|18
|5. UTC
|9
|1
|14
|6. Cusco FC
|9
|2
|13
|7. Juan Pablo II
|9
|-6
|13
|8. Comerciantes Unidos
|9
|0
|12
|9. Sporting Cristal
|9
|3
|11
|10. Alianza Atlético
|9
|1
|11
|11. FBC Melgar
|9
|0
|11
|12. Deportivo Garcilaso
|9
|-1
|10
|13. CD Moquegua
|9
|-7
|10
|14. ADT
|9
|-3
|9
|15. Sport Huancayo
|9
|-4
|8
|16. Sport Boys
|9
|-4
|8
|17. Atlético Grau
|9
|-5
|7
|18. FC Cajamarca
|8
|-6
|5
Liga 1 2026: programación de partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura
Viernes 3 de abril
|Horarios
|Partidos
|Estadios
|11:00
|Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua
|Estadio Alberto Gallardo
|15:00
|Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau
|Estadio Campeones del 36
|18:15
|Cienciano 3-2 ADT
|Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 4 de abril
|Horarios
|Partidos
|Estadios
|13:15
|Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys
|Estadio Inca Garcilaso de la Vega
|15:30
|Melgar 1-3 Cusco FC
|Monumental UNSA
|20:00
|Universitario 1-0 Alianza Lima
|Estadio Monumental
Domingo 5 de abril
|Horarios
|Partidos
|Estadios
|13:15
|Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidos
|IPD Huancayo
|15:30
|Juan Pablo II 2-1 UTC
|Complejo Deportivo Juan Pablo II
Lunes 6 de abril
|Hora
|Partido
|Estadios
|15:00
|FC Cajamarca vs. Los Chankas
|Estadio Héroes de San Ramón
Todos los partidos serán transmitidos por L1 MAX.
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