La fecha 9 del Torneo Apertura es clave en la disputa por el título del primer campeonato de la Liga 1 2026. Alianza Lima cayó 1-0 contra Universitario en el clásico del fútbol peruano y perdió su invicto. Los Chankas cierran la jornada este lunes ante FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón con una oportunidad para ser líderes en solitario.

Tabla de posiciones Liga 1 2026 actualizada

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Los Chankas 8 7 20 2. Alianza Lima 9 7 20 3. Cienciano 9 10 19 4. Universitario 9 5 18 5. UTC 9 1 14 6. Cusco FC 9 2 13 7. Juan Pablo II 9 -6 13 8. Comerciantes Unidos 9 0 12 9. Sporting Cristal 9 3 11 10. Alianza Atlético 9 1 11 11. FBC Melgar 9 0 11 12. Deportivo Garcilaso 9 -1 10 13. CD Moquegua 9 -7 10 14. ADT 9 -3 9 15. Sport Huancayo 9 -4 8 16. Sport Boys 9 -4 8 17. Atlético Grau 9 -5 7 18. FC Cajamarca 8 -6 5

Liga 1 2026: programación de partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura

Viernes 3 de abril

Horarios Partidos Estadios 11:00 Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua Estadio Alberto Gallardo 15:00 Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau Estadio Campeones del 36 18:15 Cienciano 3-2 ADT Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de abril

Horarios Partidos Estadios 13:15 Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys Estadio Inca Garcilaso de la Vega 15:30 Melgar 1-3 Cusco FC Monumental UNSA 20:00 Universitario 1-0 Alianza Lima Estadio Monumental

Domingo 5 de abril

Horarios Partidos Estadios 13:15 Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidos IPD Huancayo 15:30 Juan Pablo II 2-1 UTC Complejo Deportivo Juan Pablo II

Lunes 6 de abril

Hora Partido Estadios 15:00 FC Cajamarca vs. Los Chankas Estadio Héroes de San Ramón

Todos los partidos serán transmitidos por L1 MAX.