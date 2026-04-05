FC Cajamarca vs Chankas EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver partido por Liga 1

FC Cajamarca vs Chankas se enfrentan este lunes 6 de abril por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cuadro andahuaylino busca aprovechar su gran momento y consolidarse con una victoria que lo coloque como líder en solitario del campeonato. Este partido se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón y dará inicio a las 4:00 p.m. (hora peruana). Por su parte, la transmisión va por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Chankas?

Estos son los horarios para el inicio del partido de FC Cajamarca vs Chankas en los distintos países del mundo:

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5:00 p. m.

México y Centroamérica: 2:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 4:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Chankas EN VIVO?

El duelo entre FC Cajamarca vs Chankas CYC contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Del mismo modo, si deseas ver el partido por vía ONLINE lo podrás hacer mediante las plataformas de streaming de L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otras opciones.

Previa del partido de FC Cajamarca vs Chankas por el Torneo Apertura

FC Cajamarca será local en este compromiso de la Liga 1. El cuadro cajamarquino no atraviesa su mejor momento en la temporada, luego de encadenar una serie de malos resultados que los ha llevado a ser los últimos en la tabla de posiciones.

FC Cajamarca suma cuatro derrotas consecutivas en la Liga 1

Recientemente el club anunció la llegada del DT Celso Ayala con el objetivo de poder remediar su situación. Además, en su plantel cuentan con grandes jugadores como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez, entre otros.

Por su parte, Chankas atraviesa un momento soñado tras estar en la disputar por el liderato del Apertura. Los ‘Guerreros Chankas’ buscarán aprovechar la reciente derrota de Alianza Lima y, de conseguir una victoria, se despuntará en la cima del campeonato.

Los Chankas son el único equipo invicto en el Torneo Apertura 2026

El cuadro comandado por el DT Walter Paolella se ilusiona con dar el golpe en condición de visita y apelará al talento de sus jugadores más influyentes como Franco Torres y Abdiel Ayarza, ambos sus goleadores con 6 y 5 anotaciones, respectivamente, además del volante Adrián Quiroz.

FC Cajamarca vs Chankas: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Para este compromiso, Los Chankas es señalado como el ligero favorito para quedarse con la victoria ante FC Cajamarca, aunque el pronóstico varía dependiendo de cada casa de apuesta.

Casas de apuestas FC Cajamarca Empate Chankas Betsson 2.48 3.40 2.68 Betano 3.05 3.50 2.25 Te Apuesto 2.74 3.29 2.38 1xBet 2.98 3.40 2.26 Coolbet 3.05 3.30 2.28

Entradas FC Cajamarca vs Chankas: ¿Cuánto están y dónde comprar?

FC Cajamarca anunció los precios para adquirir las entradas para su duelo ante Chankas por la Liga 1.

Oriente: S/20.00

Occidente: S/25.00

Niños (de 02 a 12 años): S/10.00

Butacas: S/50.00

FC Cajamarca vs Chankas: posibles alineaciones

Posible alineación de FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Carlos Gomez, Alexis Rodas, Matías Almirón, Brian Bernaola; Pablo Miguez, Emmanuel Paucar; Mauricio Arrasco, Pablo Lavandeira, Brandon Palacios; Hernán Barcos.

Posible alineación de Chankas: José Camachoi; Oshiro Takeushi, Ayrthon Quintana, Carlos Pimienta, David Gonzáles, Héctor González; Adrián Quiroz, Jorge Palomino, Adbiel Ayarza; Franco Torres y Yonel Iñigo.

¿En qué estadio juegan FC Cajamarca vs Chankas?

El Estadio Héroes de San Ramón albergará el partido de FC Cajamarca vs Chankas.

El compromiso entre FC Cajamarca vs Los Chankas se desarrollará en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Este recinto deportivo cuenta con una capacidad para albergar a 10.500 espectadores.