Alianza Lima solicitó levantamiento de clausura temporal de Matute: "Inmediato y automático"

Tras la tragedia que se vivió en Matute en el que se dejó un saldo de un fallecido y decenas de heridos, Alianza Lima solicitó formalmente a la Municipalidad de La Victoria que se levante la clausura temporal del Estadio Alejandro Villanueva de manera inmediata y automática.

Alianza Lima pide que se levante clausura temporal de Matute

En un documento difundido en redes sociales, se reveló la solicitud de la institución blanquiazul para que el recinto deportivo vuelva a abrir sus puertas a los aficionados. Dado que las autoridades reportaron que hubo olores, humos y ruidos; desde Alianza Lima sienten que son afirmaciones que no se presentaron en el banderazo previo al clásico.

“Dentro del plazo de ley y ejerciendo nuestro derecho a la defensa, acudimos a su Despacho con la finalidad de presentar la ABSOLUCIÓN al Acta de Clausura Temporal N° 000023, de fecha 03 de abril de 2026, impuesta a nuestro establecimiento bajo la supuesta causal de generar olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la tranquilidad del vecindario. En consecuencia, solicitamos se disponga el LEVANTAMIENTO INMEDIATO Y AUTOMÁTICO de la medida de clausura temporal“, se lee en el documento.

Solicitud de Alianza Lima a la Municipal de La Victoria.

Siguiendo esa línea, la administración de Alianza Lima espera que haya una respuesta inmediata de las autoridades para así tener su estadio habilitado para los siguientes compromisos programados. De momento, Matute se mantiene clausurado desde el incidente que se vivió el pasado viernes 3 de abril.

“Esta falta de correspondencia entre los hechos y la norma aplicable vulnera flagrantemente el principio de tipicidad y el debido procedimiento, por lo que solicitamos se declare la nulidad absoluta del Acta de Clausura Temporal y se proceda a su levantamiento inmediato“, se menciona.