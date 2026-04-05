Mr Peet se rendió en elogios hacia jugador de Universitario tras clásico con Alianza: "Genialidad"

El clásico del fútbol peruano dejó a Universitario de Deportes como ganador. Los cremas terminaron imponiendo condiciones en casa ante Alianza Lima y se meten de lleno en la pelea por el liderato. Mr Peet analizó este encuentro y sorprendió al elogiar por todo lo alto a un destacado jugador crema por su rendimiento.

Mr Peet se rendió en elogios hacia jugador de Universitario tras el clásico

Mediante la última edición de su programa ‘Madrugol’, Mr Peet comentó la victoria de los cremas en el Monumental y fue contundente al señalar que los cremas se quedaron con la victoria porque fue el equipo que más intentó en el campo.

Asimismo, el periodista recalcó que la gran diferencia del encuentro se dio gracias a la magistral asistencia de Álex Valera en la jugada de gol, catalogando su pase con el exterior del pie como una “genialidad”. Una jugada que terminó dándole la victoria a Universitario.

Video: Madrugol

'La ‘U’ buscó e intentó más. Alianza Lima termina perdiendo el partido porque la ‘U’ lo buscó y ciertamente marca la diferencia en el partido a partir de una genialidad de Álex Valera. Hay que decirlo. Es una genialidad de Valera meter ese pase para que Pérez Guedes le gane el cierre a Huamán y anote el gol', señaló el comunicador.

Del mismo modo, Mr Peet también criticó a Marco Huamán por su pasividad al momento de marcar a Pérez Guedes, así como su mal cálculo en la jugada del gol.

Así fue la asistencia de Álex Valera

Álex Valera se lució con una magistral asistencia en el gol de Martín Pérez Guedes.

Números de Álex Valera con Universitario en la Liga 1 2026

En lo que va de la temporada, Álex Valera ha logrado convertirse en el jugador más trascendental en el campo con Unviersitario. El popular ‘Valegol’ ha jugado 9 partidos en la Liga 1, dejando un saldo de 5 goles y una asistencia. Estas cifras lo colocan como la principal carta de gol de los cremas.