DT de Deportes Tolima advierte a la 'U' previo a partido de Libertadores: "Sabemos cómo enfrentarlo"

Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. Los ‘merengues‘ viajarán a territorio colombiano en busca de dar el golpe y sumar tres puntos en la clasificación. Bajo esa premisa, el técnico de la escuadra ‘vinotinto y oro‘, Lucas González, no calló nada en conferencia de prensa y dejó un mensaje al cuadro de Javier Rabanal.

DT de Deportes Tolima deja mensaje a Universitario

Luego del empate de 2-2 entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay de Colombia, el estratega colombiano nacionalizado español se tomó el tiempo de revelar que tienen preparado cómo afrontar el duelo ante Universitario por Copa Libertadores.

Sabe que ahora debe tener a un equipo en óptimas condiciones físicas por el desgaste que hicieron en el choque ante Santa Fe, pero que tiene la confianza plena para hacer respetar la casa y cumplir tácticamente lo trabajado para vulnerar la línea defensiva de los ‘merengues‘.

“Va a ser un partido que, desde lo táctico, sabemos cómo enfrentarlo. Ya hemos jugado contra equipos con línea de tres y carrileros. Ahora recuperaremos a los jugadores y afinaremos el plan. Estoy seguro de que el martes estaremos listos para competir e intentar ganar“, declaró Lucas González en conferencia de prensa.

Lucas González habló previo al partido de Deportes Tolima vs Universitario. Foto: Caracol Radio.

Siguiendo esa línea, el técnico González dejó en claro que tiene mucha comunicación con sus jugadores para poder entender su estado actual en cada partido. De hecho, contó un hecho que se dio en el reciente encuentro ante Santa Fe para que se logre sumar un punto en casa.

“Yo soy un entrenador que decide en conjunto con los chicos, los escucho mucho. En el entretiempo les dije a cuatro jugadores que tenían 15 minutos para empatar o si no iban a salir. Al final no hicimos los cambios que teníamos pensados porque queríamos ganarlo, y ellos mismos te dicen: "Profe, déjeme que lo podemos ganar". Desafortunadamente, no lo logramos, pero conseguimos el empate“, apuntó.