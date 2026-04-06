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Alineaciones Universitario vs Deportes Tolima: el 11 crema para debutar en la Copa Libertadores

¡Van por el primer triunfo! Universitario visitará a Deportes Tolima en Ibague por el arranque de la fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Gary Huaman
Universitario debutará ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026.
Universitario debutará ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026. | Foto: composición Líbero
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Falta poco para que Universitario de Deportes debute en la Copa Libertadores 2026. Luego del triunfo en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, el cuadro de Javier Rabanal enfrentará a Deportes Tolima este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibague por la primera fecha del grupo B. En la siguiente nota podrás revisar las alineaciones de ambos clubes.

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Tras el clásico, el entrenador Javier Rabanal declaró que Lissandro Alzugaray quedó sentido y es poco probable que juegue ante Tolima; mientras que Carabalí también salió sentido y podría dejarle su lugar a César Inga. Por otro lado, el conjunto de Deportes Tolima no podrá contar con su atacante Edward López.

Alineación Universitario vs Deportes Tolima: así será el 11 crema

  • Miguel Vargas; Di Benedetto, Riveros, Fara; Inga, Concha, Castillo, Pérez-Guedes, Reyna; Valera y Flores.

Alineación Universitario vs Deportes Tolima: así será el 11 colombiano

  • Neto Volpi; Hernandez, Pedrozo, Rovira, Mera; Arrieta, Guzmán; Torres Patino, Sandoval, González; Parra Osorio.

¿A qué hora juegan Universitario vs Deportes Tolima?

El partidazo entre Universitario vs Deportes Tolima por la fecha 1 de la Copa Libertadores se jugará este martes 7 de abril a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana y colombiana).

¿Dónde ver Universitario vs Deportes Tolima?

La transmisión del duelo entre Universitario vs Deportes Tolima estará a cargo del canal internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.

¿Cómo llegan Universitario y Deportes Tolima?

Pese a que el entrenador Javier Rabanal estaba siendo muy criticado, Universitario sacó un importante triunfo ante Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y se puso a 2 puntos del líder Los Chankas en el Torneo Apertura; por otro lado, Deportes Tolima se ubica en la tercera casilla de la liga colombiana y viene de empatar 2-2 con Independiente de Santa Fe.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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