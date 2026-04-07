DT de Deportes Tolima da firme calificativo a la 'U' por Libertadores: "Acaba de ganar su clásico"

Universitario de Deportes ya se encuentra en Colombia para enfrentar a Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026. El cuadro crema nunca ha podido ganar en tierras ‘cafeteras‘, por lo que espera dar el batacazo en el Estadio Manuel Murrillo Toro de Ibagué. Previo a este compromiso, el DT del ‘vinotinto y oro‘ se pronunció para analizar a los ‘merengues‘.

DT de Deportes Tolima calificó a Universitario

En un video publicado en las redes sociales de Deportes Tolima, el técnico Lucas González no dudó en dar breves comentarios sobre el presente de Universitario de Deportes. Sabe que acaba de ganar el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, por lo que lo ve un rival complicado a batir en Colombia.

Asimismo, el DT de Deportes Tolima destacó a Javier Rabanal por todo lo mostrado en tienda crema desde su arribo al Perú. Muy aparte de aportar toda su experiencia al club estudiantil, recalcó que es un estratega que fue campeón en Ecuador y semifinalista de Copa Sudamericana.

“Nos vamos a enfrentar a un muy bien equipo. Acaba de ganar su clásico en Perú. Es un equipo que siempre es candidato a ganar allá en Perú. Tiene ahora a un buen entrenador. Este entrenador fue campeón con Independiente del Valle y semifinalista de Copa Sudamericana. Está ahí por mérito y sabe lo que hace. Y ha hecho que este equipo juegue bien, tiene una estructura de juego clara, con buenos jugadores atrás y arriba. Debemos estar nosotros en nuestro mejor nivel para poder iniciar ganando porque va a ser fundamental. Veo como una ventaja no tener que iniciar viajando”, declaró Lucas González.

(VIDEO: Deportes Tolima - Facebook)

Universitario vs Deportes Tolima: fecha, día, hora y canal confirmado

El partido de Copa Libertadores entre Universitario vs Deportes Tolima se juega este martes 7 de abril a partir de las 21.00 horas colombianas y peruanas con la transmisión de ESPN y Disney Plus.