Bono de 400 soles se pagará en junio 2026: quiénes cobrarán, requisitos y LINK de consulta

El Gobierno del Perú confirmó la entrega del Bono por Escolaridad 2026, un apoyo económico de S/ 400 destinado a distintos trabajadores del sector público con el objetivo de contribuir a los gastos educativos del año. Sin embargo, para el próximo mes de junio, este beneficio será otorgado exclusivamente a maestros, de acuerdo con el cronograma establecido.

Cabe recordar que durante los primeros meses del 2025 se efectuó el pago de esta subvención económica, por lo que en esta nueva etapa, el beneficio estará dirigido a los trabajadores del sector Educación, especialmente docentes y auxiliares, quienes deberán cumplir ciertos requisitos establecidos por el Gobierno para acceder al Bono por Escolaridad.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Bono Escolaridad de 400 soles?

Es importante precisar que el Bono por Escolaridad 2025 beneficiará a docentes contratados y auxiliares de educación del sector público. Asimismo, el abono de los S/ 400 se efectuará por única vez a través de la planilla de pagos correspondiente al mes de junio de 2026. Estos son los requisitos:

Estar realizando labores efectivas en el mes correspondiente al pago (enero para nombrados, junio para contratados), o encontrarse en descanso vacacional, licencia con goce de remuneraciones, o percibiendo subsidios según la Ley N.º 26790.

Contar con una antigüedad no menor de tres meses a la fecha prevista para el pago de la bonificación. En caso de no cumplir con este requisito, el bono se abonará de forma proporcional al tiempo laborado.

El Bono de Escolaridad de junio 2026 está destinado específicamente a los docentes y auxiliares contratados.

¿Cómo cobrar el Bono Escolaridad de junio 2026?

El bono de 400 soles será depositado de manera automática en la cuenta bancaria donde el trabajador recibe habitualmente su remuneración, por lo que no será necesario efectuar trámites adicionales ni presentar solicitudes, pero se debe tener en cuenta que los beneficiarios deberán cumplir previamente con todos los requisitos establecidos.

¿Existe enlace de consulta sobre el Bono de 400 soles?

La respuesta es no. Actualmente no existe un link oficial de consulta para verificar si eres beneficiario del Bono por Escolaridad de S/ 400. El pago se realiza de manera automática mediante la planilla de pagos de los trabajadores del sector público.