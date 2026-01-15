Nuevo bono de 400 soles llega a Perú en enero 2026: revisa si estás en la lista de beneficiarios

El Gobierno peruano otorgará el nuevo bono de 400 soles a trabajadores del sector y pensionistas, ¿quieres saber si te corresponde recibir el monto? AQUÍ te compartimos la lista de beneficiarios para que sepas si accederás a este beneficio económico, además, revisa los requisitos que se solicitan.

Esta subvención financiera corresponde al Bono por Escolaridad que se entrega previo a iniciar el año escolar 2026, ya que este monto servirá para solventar gastos respecto a la compra de útiles, uniformes, libros y demás artículos educativos. En este contexto, te brindamos todos los detalles que debes conocer.

Bono de 400 soles: ¿quiénes cobran en enero 2026?

El bono escolaridad fue reglamentado mediante el Decreto Supremo N.º 002-2026-EF y se entrega a trabajadores del sector público de los siguientes regímenes laborales:

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, la Ley 29944 y la Ley 30512.

Docentes universitarios a los que se refiere la Ley 30220.

Personal de la salud contemplado en el Decreto Legislativo 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas comprendidos en los regímenes de la Ley 15117, los Decretos Leyes 19846 y 20530, el Decreto Supremo 051-88-PCM y la Ley 28091.

Servidores penitenciarios, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley N.º 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Trabajadores del Sector Público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada, conforme al numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley N.º 31638

El Bono de Escolaridad se entrega a trabajadores y pensionistas del sector público.

Es importante destacar que este apoyo monetario de 400 soles no está sujeto a descuentos por cargas sociales ni constituye base para el cálculo de remuneraciones o pensiones. Por otro lado, se recalca que su entrega es independientemente de si el trabajador tiene hijos en edad escolar o no.

Requisitos para cobrar el bono de 400 soles

Para cobrar el Bono de Escolaridad en este 2026, el beneficiario debe laborar o estar en planilla del sector público. Además, debe encontrarse activo al mes de enero del año en que se otorga el bono y percibir ingresos dentro del límite remunerativo fijado por la normativa vigente.

Como ya mencionamos anteriormente, no es requisito tener hijos en edad escolar. El pago se realiza de manera automática junto con la remuneración de enero 2026, siempre que el trabajador cumpla con las condiciones señaladas en el decreto supremo que regula este beneficio.