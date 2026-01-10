Docentes recibirán AUMENTO en aguinaldo y bono por escolaridad de hasta S/ 3.500,70

A poco de haber iniciado el año, ya muchos se preguntan por el depósito del Bono Escolaridad 2026, el cual está programado para enero y es conocido por respaldar a cierto grupo de padres de familia para que puedan sostener los gastos vinculados al ciclo lectivo de sus menores. Sin embargo, ahora este pasaría de 400 soles a un monto mayor con la reciente disposición aprobada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

Según lo que precisa el dictamen, este beneficio no sería el único con aumento, sino que el aguinaldo también tendría una cifra diferente para las próximas Fiestas Patrias 2026. Se trata de dos proyectos de ley que buscan el reajuste del aguinaldo y el bono por escolaridad para el sector público.

Es importante resaltar, que el incremento de montos solo se enfoca en los depósitos de profesores del Perú. Por el momento, se sabe que esta normativa, aún en resolución, brindaría una mejora en los pagos de Fiestas Patrias y Navidad para los siguientes años.

Bono por Escolaridad y aguinaldo tendrán considerable aumento para docentes / FOTO: Facebook

¿De cuánto será el aumento del Bono Escolaridad y aguinaldo?

En los montos se busca igualar el de S/ 300 y S/ 400, con la remuneración íntegra mensual (RIM) de la primera escala en la Carrera Pública Magisterial. Así pues, hablamos de una cifra de S/ 3.500,70.

¿Quiénes se beneficiarán con el aumento del Bono Escolaridad?

Este incremento en el abono de la subvención por escolaridad, llega para los docentes de la educación básica regular, educación básica alternativa, educación básica especial y educación técnico-productiva, así como de los auxiliares de educación.