0
EN VIVO
Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata

Docentes recibirán AUMENTO en aguinaldo y bono por escolaridad de hasta S/ 3.500,70

Los profesores del Perú tendrían un nuevo incremento muy esperado en los montos correspondientes al Bono Escolaridad y además, del aguinaldo.

Daniela Alvarado
Consulta sobre el aumento en aguinaldo y bono escolaridad
Consulta sobre el aumento en aguinaldo y bono escolaridad | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

A poco de haber iniciado el año, ya muchos se preguntan por el depósito del Bono Escolaridad 2026, el cual está programado para enero y es conocido por respaldar a cierto grupo de padres de familia para que puedan sostener los gastos vinculados al ciclo lectivo de sus menores. Sin embargo, ahora este pasaría de 400 soles a un monto mayor con la reciente disposición aprobada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

Bono Escolaridad 2026: revisa si accedes al subsidio este enero

PUEDES VER: Bono Escolaridad 2026: así puedes VERIFICAR si estás entre los beneficiarios de los 400 soles

Según lo que precisa el dictamen, este beneficio no sería el único con aumento, sino que el aguinaldo también tendría una cifra diferente para las próximas Fiestas Patrias 2026. Se trata de dos proyectos de ley que buscan el reajuste del aguinaldo y el bono por escolaridad para el sector público.

Es importante resaltar, que el incremento de montos solo se enfoca en los depósitos de profesores del Perú. Por el momento, se sabe que esta normativa, aún en resolución, brindaría una mejora en los pagos de Fiestas Patrias y Navidad para los siguientes años.

Bono Escolaridad y aguinaldo

Bono por Escolaridad y aguinaldo tendrán considerable aumento para docentes / FOTO: Facebook

¿De cuánto será el aumento del Bono Escolaridad y aguinaldo?

En los montos se busca igualar el de S/ 300 y S/ 400, con la remuneración íntegra mensual (RIM) de la primera escala en la Carrera Pública Magisterial. Así pues, hablamos de una cifra de S/ 3.500,70.

¿Quiénes se beneficiarán con el aumento del Bono Escolaridad?

Este incremento en el abono de la subvención por escolaridad, llega para los docentes de la educación básica regular, educación básica alternativa, educación básica especial y educación técnico-productiva, así como de los auxiliares de educación.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Cronograma ONP para el 2026: ¿Cuándo inician los pagos de las jubilaciones en enero?

  2. Gran obra en Lima Norte está por culminar: ciudadanos contarán con modernas pistas que mejorarán el tránsito

  3. COAR 2026: ¿se confirmó cuándo inician las inscripciones para el proceso de admisión?

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano