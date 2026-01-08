Año escolar 2026: estos son los descansos que se otorgarán a los estudiantes según el calendario

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el año escolar 2026 comenzará el lunes 16 de marzo y constará de 36 semanas lectivas, de acuerdo al calendario oficial. Durante las clases que recibirán los estudiantes de los colegios públicos y privados, existirán periodos de descanso. Conoce cuándo serán.

Año escolar 2026: cuándo serán las fechas libres para estudiantes

A través de la Resolución Ministerial N.º 501–2025, se precisó que en el año escolar 2026, deben cumplirse con 160 días de clases y 30 días de gestión, periodo en el que los docentes realizan sus actividades laborales como organización de sesiones, documentación, calificación, entre otros.

La primera fecha de descanso para los estudiantes, corresponderá del 18 al 22 de mayo (semana de gestión), posteriormente llegarán las vacaciones de mitad de año por Fiestas Patrias, que tendrán fecha desde el 27 de julio al 7 de agosto. En esta última, los menores tendrán 2 semanas de relajo.

Bloques Fechas 2026 Primer bloque de semanas gestión Del 2 al 13 de marzo Primer bloque de clases Del 16 de marzo al 15 de mayo Segundo bloque de semanas gestión Del 18 al 22 de mayo Segundo bloque de clases Del 25 de mayo al 24 de julio Tercer bloque de semanas gestión Del 27 de julio al 7 de agosto Tercer bloque de clases Del 10 de agosto al 9 de octubre Cuarto bloque de semanas gestión Del 12 al 16 de octubre Cuarto bloque de clases Del 19 de octubre al 18 de diciembre Quinto bloque de semanas gestión Del 21 al 31 de diciembre

El último periodo de descanso en el año escolar 2026 será del 12 al 16 de octubre, ya que tanto los estudiantes como profesores se prepararán para lo que será el cuarto y último bimestre. Teniendo en cuenta dicha información, los padres de familia pueden organizarse con anticipación.

Estudiantes en Perú regresan a las clases el 16 de marzo.

Las clases de este 2026 finalizarán el viernes 18 de diciembre, luego de ello, se gozará de dos meses de vacaciones. Durante ese lapso, los docentes seguirán realizando tareas administrativas y de organización hasta el 31 de diciembre, con el fin de alistarse para el próximo año escolar.

¿Cuándo inicia la matrícula del 2026?

La matrícula presencial para colegios públicos que no están en el sistema digital inició el 5 de enero de 2026 y se lleva a cabo directamente en las instituciones educativas. Mientras que la matrícula digital 2026 comenzará el 19 de enero de 2026, a través de la plataforma del Ministerio de Educación.