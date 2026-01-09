¿MINEDU anunció nueva fecha de inicio de clases tras cambio en periodo de vacaciones? Consulta el calendario oficial 2026

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) ha hecho algunos cambios en el calendario oficial del año 2026, lo cual ha generado intriga entre los padres de familia, quienes se alistan para un nuevo año lectivo en 2026 y necesitan conocer exactamente cuáles serán las fechas de inicio, de descanso y de fin.

En este contexto, se sabe que la entidad del sector educativo varió el periodo de vacaciones que tendrán los alumnos de los colegios públicos, por lo cual algunos días se han movido de lugar, pero, ¿esto afectó al inicio de clases ya programado? AQUÍ te contamos lo último que se sabe.

MINEDU anuncia calendario escolar en 2026 / FOTO: Facebook

¿Cuándo comienzan las clases escolares en el Perú?

Por lo que se sabe en base a la disposición de las autoridades, las clases escolares en este nuevo año iniciarán el próximo lunes 16 de marzo y tendrán su término el viernes 18 de diciembre de 2026.

Asimismo, es clave resalta que el primer bloque de clases está establecido para ejecutarse a partir del 16 de marzo hasta el 15 de mayo. Posteriormente, viene la temporada de vacaciones, las primeras del 2026.

¿Cuándo serán las vacaciones escolares, según MINEDU?

Primer bloque de vacaciones (1 semana): del 18 al 22 de mayo

Segundo bloque (2 semanas): del 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque (1 semanas): del 12 al 9 de octubre

Vacaciones de fin de año (2 meses): Desde el 19 de diciembre.

Así queda el calendario 2026 de clases escolares en Perú