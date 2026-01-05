Convocatoria de sereno en San Juan de Lurigancho: ofrecen sueldo de S/ 2.500 solo con secundaria completa

Desde este lunes 05 al sábado 10 de enero, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho recibirá a jóvenes postulantes que estén interesados en ser parte del servicio de serenazgo del distrito. Mediante sus plataformas oficiales, se brindó más detalles sobre esta convocatoria laboral que ofrece S/ 2.500 de sueldo.

La convocatoria es para el puesto de sereno de intervención rápida y se indica que el salario es por 8 horas de trabajo, además, se recalca que la municipalidad realiza los pagos puntuales. Este detalle garantiza que los trabajadores de dicho servicio de seguridad ciudadana no tendrán complicación al momento de cobrar.

Entre los requisitos, se mencionan que los interesados en el puesto deben tener secundaria completa y no contar con antecedentes penales, policiales ni judiciales. Estos se pueden tramitar mediante la plataforma de cada entidad correspondiente o a través del Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo.

Para postular, debes acercarte a la base Siglo XXI en San Juan de Lurigancho, del lunes 05 al sábado 10 de enero, con tu Currículum Vitae (CV). La dirección exacta del lugar la puedes encontrar mediante la aplicación de Google Maps: https://maps.app.goo.gl/UBZ1WAaSTAyEcyNq9?g_st=ic

Entre las labores de un sereno de intervención rápida, se incluye la atención de forma inmediata en situaciones de riesgo o emergencia para proteger a los vecinos y mantener el orden público en el distrito. Además, acudir rápidamente ante alertas por robos, disturbios, violencia familiar, accidentes o actos sospechosos, realizar patrullaje preventivo, brindar apoyo a la Policía Nacional del Perú.