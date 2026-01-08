Resultados Beca 18-2026: Pronabec confirma cuándo se publicará la lista de preseleccionados

La convocatoria de Beca 18-2026 continúa con su siguiente etapa y pronto se publicará la lista de preseleccionados. Es así, que el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) lanzó un importante comunicado mediante sus plataformas, e indicó que en este mes de enero 2026 se dará a conocer dichos resultados.

"Anunciamos que no existe ningún riesgo de cierre del Pronabec ni de Beca 18. El Gobierno reafirma su apuesta por las becas como una herramienta clave para el futuro de miles de jóvenes peruanos.", informó Pronabec a los actuales beneficiarios del programa del Ministerio de Educació (Minedu).

¿Cuándo se publicará la lista de preseleccionados de Beca 18-2026?

Respecto a la fecha de publicación, Pronabec precisó que: "La lista de preseleccionados se publicará en enero de 2026. Durante ese mes se realizarán las acciones necesarias, en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, para garantizar la continuidad del concurso.". Por lo que los postulantes deben estar atentos a dicha programación.

Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: dale clic aquí

Pronabec publicará la lista de preseleccionados de Beca 18 en enero de 2026.

¿Quiénes pueden postular a Beca 18?

Los potenciales beneficiarios de este beneficio son jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Conoce los requisitos más importantes:

Ser peruano/a con DNI válido

Estar en el último año de secundaria o haber egresado de la educación básica regular, alternativa o especial

Pertenecer al tercio superior en los dos últimos grados del colegio (o cumplir criterios según la modalidad)

Estar declarado en situación de pobreza o pobreza extrema por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

Tener menos de 22 años en la mayoría de modalidades (con algunas excepciones dependiendo del caso)

Modalidades de Postulación de Beca 18

La convocatoria 2026 de Beca 18 cuenta con 10 modalidades según la población a que la se dirige. Revisa cuáles son: