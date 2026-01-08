- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético vs Real Madrid
- Arsenal vs Liverpool
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Resultados Beca 18-2026: Pronabec confirma cuándo se publicará la lista de preseleccionados
Muy pronto los postulantes a la convocatoria de Beca 18-2026 conocerán si fueron incluidos a la lista de preseleccionados. Revisa AQUÍ todos los detalles.
La convocatoria de Beca 18-2026 continúa con su siguiente etapa y pronto se publicará la lista de preseleccionados. Es así, que el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) lanzó un importante comunicado mediante sus plataformas, e indicó que en este mes de enero 2026 se dará a conocer dichos resultados.
PUEDES VER: Confirman paro de transporte este 15 de enero: anuncian participación de todas las empresas en Lima y Callao
"Anunciamos que no existe ningún riesgo de cierre del Pronabec ni de Beca 18. El Gobierno reafirma su apuesta por las becas como una herramienta clave para el futuro de miles de jóvenes peruanos.", informó Pronabec a los actuales beneficiarios del programa del Ministerio de Educació (Minedu).
¿Cuándo se publicará la lista de preseleccionados de Beca 18-2026?
Respecto a la fecha de publicación, Pronabec precisó que: "La lista de preseleccionados se publicará en enero de 2026. Durante ese mes se realizarán las acciones necesarias, en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, para garantizar la continuidad del concurso.". Por lo que los postulantes deben estar atentos a dicha programación.
- Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: dale clic aquí
Pronabec publicará la lista de preseleccionados de Beca 18 en enero de 2026.
¿Quiénes pueden postular a Beca 18?
Los potenciales beneficiarios de este beneficio son jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Conoce los requisitos más importantes:
- Ser peruano/a con DNI válido
- Estar en el último año de secundaria o haber egresado de la educación básica regular, alternativa o especial
- Pertenecer al tercio superior en los dos últimos grados del colegio (o cumplir criterios según la modalidad)
- Estar declarado en situación de pobreza o pobreza extrema por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)
- Tener menos de 22 años en la mayoría de modalidades (con algunas excepciones dependiendo del caso)
Modalidades de Postulación de Beca 18
La convocatoria 2026 de Beca 18 cuenta con 10 modalidades según la población a que la se dirige. Revisa cuáles son:
- Ordinaria: Pobreza o pobreza extrema
- Comunidad Nativa Amazónica (CNA)
- Pueblo Afroperuano (PA)
- Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
- Vraem: Residir en valle del VRAEM
- Huallaga: Residir en zonas del Huallaga
- Protección: Personas que estuvieron bajo tutela estatal
- Repared: Víctimas de violencia interna
- Fuerzas Armadas (FF.AA.)
- Hijos de docentes (u otras prioritarias según bases)
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90