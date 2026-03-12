'Puma' Carranza se rindió en elogios ante futbolista que firmó por Universitario: "Muy hábil"

Universitario de Deportes decidió fichar a Bryan Reyna para la temporada 2026 de la Liga 1 con el objetivo de salir campeones y conseguir el tetracampeonato nacional. Tras ello, el ídolo merengue, José Luis ‘Puma’ Carranza utilizó su programa para rendirse en elogios ante el futbolista peruano que llega a préstamo desde Belgrano de Argentina.

'Puma' Carranza elogió a futbolista que firmó con Universitario por todo el 2026

‘Puma’ Carranza utilizó su programa en Youtube llamado ‘La Interna’ para rendirse en elogios ante Reyna, quien firmó por Universitario procedente desde Belgrano de la Liga Profesional Argentina.

Para el exfutbolista del cuadro merengue, el ‘Picante’ es un futbolista muy habilidoso con el balón, por lo que su rapidez y gambeta ayudarán mucho a la escuadra dirigida por Javier Rabanal.

Asimismo, Carranza indicó que el gran rendimiento de Bryan Reyna dentro de cancha ayudará a que Universitario de Deportes se vuelva muy competitivo en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026.

Video: Trivu TV

“Yo he conversado con él hace 2 meses y estaba decidido de venir a la 'U', es un jugador que lo que ha dicho, lo cierto es que es hincha de la 'U', inteligente, quería jugar en la 'U'. Es un jugador muy hábil, ligerito donde le puede dar mucho a la 'U', la verdad un jugador rápido, que puede cambiar también a la 'U' y ahora para la Copa Libertadores”, aseguró en primer lugar.

Por otro lado, aseguró que el plantel de Universitario recibirá muy bien al exjugador de Alianza Lima, ya que como es hincha del club crema va a encontrar un lugar donde se sentirá como en su casa.

"El grupo de la 'U' es siempre bien, es una familia, se va a encontrar en su casa, siempre donde venga, la 'U' siempre lo va a respetar y cuidar", concluyó el exjugador.

Bryan Reyna es nuevo futbolista de Universitario

Universitario de Deportes decidió incorporar a su plantilla a Bryan Reyna, por lo que tuvo que hacer un pago a Belgrano de Argentina por el préstamo del futbolista peruano durante todo el 2026 con opción a compra.