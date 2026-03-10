Los números de Piero Quispe en Australia que lo ponen como el salvavidas de Universitario

El mercado de transferencias en la Liga 1 sigue abierto y, en medio de la crisis que atraviesa el Monumental tras la contundente derrota frente a Los Chankas, un nombre comienza a resonar con fuerza en Universitario: Piero Quispe.

¿Podría el "hijo pródigo" ser la respuesta a la falta de creatividad del equipo dirigido por Javier Rabanal? Aquí examinamos la actualidad del "36" en Australia y evaluamos si sus estadísticas podrían ser el salvavidas que la 'U' necesita para no despedirse anticipadamente del Apertura 2026.

Los números de Piero Quispe en Sydney FC

Desde que fue cedido por Pumas UNAM al Sydney FC, Piero Quispe ha tenido que adaptarse a un estilo de juego caracterizado por el contacto físico y las transiciones rápidas. Aunque no se ha destacado como goleador, su impacto en la creación de juego ha ido en aumento.

Partidos jugados: 20 (A-League)

Minutos: 1.612

Goles: 1 (Aquel golazo ante Macarthur FC que dio la vuelta al mundo)

Asistencias: 3 (La última, un pase quirúrgico en el 1-1 ante Auckland FC)

Precisión de pases: 89% (Líder en su equipo en este rubro)

Oportunidades creadas: 42 (Top 5 de la liga australiana en pases clave)

Piero Quispe sería un gran refuerzo para Universitario en medio de la crisis futbolística.

¿Urge Piero Quispe en Universitario en medio de la crisis?

Universitario se encuentra en la cuarta posición con 11 puntos, pero lo que más preocupa es la sensación de vacío en su juego. Tras la derrota 3-1 en Andahuaylas ante Chankas, las deficiencias quedaron evidentes:

Falta de inventiva: Sin un "10" que rompa líneas, la 'U' se ha vuelto previsible.

Desconexión con los delanteros: El equipo genera poco y sus atacantes (incluyendo al cuestionado Gassama) lucen aislados.

El factor anímico: La salida de Jean Ferrari a la FPF y el cambio de mando en la dirección técnica han dejado un grupo golpeado que necesita un referente de la casa

Por estos motivos, Piero Quispe sí sería el refuerzo ideal para Universitario. Mientras que en el Sydney FC es una pieza de rotación o un generador secundario, en esta versión de Universitario 2026 sería el eje absoluto. Su capacidad para aguantar la pelota y su 89% de efectividad en pases (superior al promedio actual del mediocampo crema) obligarían a los rivales a replegarse, liberando espacio para que los extremos vuelvan a ser peligrosos.