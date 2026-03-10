0
Pedro García señaló a los 2 jugadores de Alianza Lima que "no dieron soluciones" contra Melgar

Pedro García criticó a dos jugadores de Alianza Lima, indicando que no ofrecieron soluciones durante momentos complicados del partido contra Melgar.

Sergio Mejía
Alianza Lima celebra su victoria 3-1 ante Melgar, pero el periodista Pedro García critica a los mediocentros Gaibor y Pavez por su bajo rendimiento en el partido.
A pesar de la euforia en Matute por la victoria 3-1 ante Melgar, el periodista Pedro García planteó su postura sobre el juego de Alianza Lima en el análisis post-partido. Durante la última emisión de 'Vamos al Var', el panelista de RPP fue directo al grano y señaló a los dos futbolistas que, a su juicio, quedaron en deuda con el equipo de Pablo Guede.

Los 2 jugadores de Alianza Lima que no estuvieron a la altura para García

Para Pedro García, no todo fue color de rosa. Mientras la hinchada celebraba el liderato de la Liga 1 2026, su análisis táctico dejó expuestos a dos jugadores clave en el esquema íntimo que no estuvieron a la altura del partido. “¿Sabes quién no estuvo bien hoy día en Alianza Lima? Porque no todo está bien. Los mediocentros Gaibor y Pavez”, señaló.

“Cuando el partido estaba peludo todavía, no dieron soluciones. Diría que estaban volviendo, están todavía agarrando su mejor nivel. No es un gran momento de ambos”, fue el fuerte comentario del destacado periodista deportivo.

El comunicador destacó que Fernando Gaibor, aunque tuvo destellos individuales, pecó de lento. "Hizo una jugada muy buena aislada... pero largó la pelota muy tarde", sentenció García, subrayando que aún le falta para llegar a su mejor nivel físico y futbolístico.

Junto a Gaibor, Pavez conformó una zona de elaboración que Pedro calificó como "floja". Según el comunicador, ambos mediocentros no dieron soluciones cuando el trámite del encuentro se puso complicado frente a los arequipeños.

Lo que se viene para Alianza Lima

Con esta victoria, Alianza Lima está como puntero absoluto, pero las críticas de García dejan una tarea pendiente para Guede: ajustar la primera línea de volantes antes de su próxima visita a Deportivo Garcilaso en la altura.

Sergio Mejía
