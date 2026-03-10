Filtran por qué Piero Quispe fue descartado en Universitario para el Apertura: "No es posible"

Universitario de Deportes atraviesa su peor momento en cuatro años, ya que está a cinco puntos de Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Por ello, la directiva quiere cerrar nuevas contrataciones antes de que cierre el libro de pases en el fútbol peruano, y en esa línea surgió la idea de repatriar a Piero Quispe esta temporada. Sin embargo, la situación se complicó por un contundente motivo.

Mediante la señal de L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta reveló qué está sucediendo en Ate y por qué el mediocampista de la selección peruana no podrá llegar a la ‘U’ en el futuro cercano. Como sabemos, muchos hinchas exigen el retorno del volante nacional para que salve al equipo de Javier Rabanal, pero lamentablemente por el momento ese sueño no podrá hacerse realidad.

“La 'U' llamó a preguntar las condiciones, y son bastante grandes. No creo que esté dispuesta para asumir todas las condiciones que significa romper el préstamo en Sydney, pagarle a Pumas y el salario de Quispe. Ahora no es posible, a mitad de año podría ser, tendrían que darse unas condiciones diferentes”, indicó el mencionado comunicador.

De esta forma, al menos para el Torneo Apertura, Piero Quispe no regresará a Universitario de Deportes y los merengues deberán esperar al menos hasta mediados de año para volver a buscar al mediocampista nacional. Eso sí, el mismo Gustavo Peralta aseguró que el hombre de Pumas sí desea ponerse la camiseta merengue, pero sus representantes no quieren y prefieren que siga jugando en el extranjero.

¿Cuál es el valor de Piero Quispe?

Actualmente, Piero Quispe tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y es uno de los jugadores más caros que tiene Perú en estos momentos. Si regresara a la Liga 1, sería sin duda el jugador mejor cotizado de todo el campeonato nacional. Eso sí, cuando estaba en Pumas llegó a costar 2.8 millones de euros.