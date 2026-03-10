Revelan que Jairo Vélez dejó la 'U' y se fue a Alianza Lima por culpa de Fossati: "Porque..."

0
Barcelona vs Newcastle EN VIVO por ida de octavos de Champions League

Jairo Vélez viene brillando con Alianza Lima en la Liga 1 2026 y filtraron que el culpable de su salida en Universitario fue Jorge Fossati.

Jairo Vélez viene brillando con Alianza Lima en la Liga 1 2026 y filtraron que el culpable de su salida en Universitario fue Jorge Fossati.

Francisco Esteves
Jairo Vélez dejó la 'U' y se fue a Alianza Lima por culpa de Jorge Fossati.
Jairo Vélez dejó la 'U' y se fue a Alianza Lima por culpa de Jorge Fossati. | Foto: Alianza Lima - X.
Uno de los batacazos más fuertes del reciente mercado de fichajes fue la transferencia de Jairo Vélez a Alianza Lima procedente de Universitario. En ese sentido, ahora se reveló que Jorge Fossati fue el responsable de que el atacante nacido en Ecuador decida dejar la institución merengue y estampar su firma en los blanquiazules para la Liga 1 2026 del Perú.

Durante la transmisión del programa Hablemos de MAX vía L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta se animó a hablar sobre el presente del hombre íntimo y también contó cuál fue uno de los motivos por el cual se fue de Ate a finales de la temporada pasada, para sorpresa de todos los hinchas del fútbol peruano. Si bien no fue el único culpable, el ‘Nonno’ fue uno de los desencadenantes de tal resolución por parte del jugador.

Una de las razones por las que se fue de la 'U' es que, si Fossati se quedaba, no iba a jugar tanto. Si bien puede haber una valoración siempre iba a haber otro por encima en la 'U'. Cuando el se va, todavía no se iba Fossati, entonces pensó en Alianza Lima porque puede tener mayor protagonismo, porque juega diferente”, precisó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

De esta forma, Jairo Vélez dejó Universitario de Deportes porque pensó no cuadraba en el estilo de juego que tenía Jorge Fossati, más defensivo, mientras que en Alianza Lima sí iba a tener mayor protagonismo y es lo que viene sucediendo en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El atacante es líder total del campeonato con los de Matute.

¿Cuál es el valor de Jairo Vélez?

Actualmente, Jairo Vélez tiene un valor de 600 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más altos de su carrera, pero sigue por debajo de los 700 mil euros que obtuvo en el 2024 cuando se encontraba brillando con la Universidad César Vallejo de Trujillo.

AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

