Paolo Guerrero impacta y confirma si aceptará convocatoria con la selección peruana: "Quiero..."

Mano Menezes, DT de la selección peruana , alista su lista de convocados para amistosos ante Senegal y Honduras. Ante ello, Paolo Guerrero reveló si formará parte de la 'Bicolor'.

Angel Curo
Paolo Guerrero atraviesa un espectacular momento de forma con Alianza Lima en esta temporada, demostrando que está más vigente que nunca. Por lo que muchos hinchas se preguntan si Mano Menezes decidirá convocarlo con la selección peruana para la fecha FIFA. Ante ello, el histórico delantero rompió su silencio y confirmó si acudirá a un posible llamado.

Luego de la última victoria ante Melgar, Paolo Guerrero declaró ante las cámaras de Entre Bolas y los demás medios presentes en la zona mixta y fue consultado ante la posibilidad de que reciba un nuevo llamado de la selección peruana.

El ‘Depredador’ se ha consolidado como el ‘9’ titular de Alianza Lima en este inicio de la temporada, pese a que tiene gran competencia en el puesto, incluyendo a Luis Ramos. Sin embargo, Guerrero fue contundente al indicar que no desea ser convocado para la ‘Bicolor’, ya que considera que lo primordial es darle rodaje a los jóvenes prospectos.

"No, por favor. Que los jóvenes tengan su rodaje internacional, porque lo necesitan. Espero y quiero como peruano que a la selección le vaya bien. Se vienen dos partidos bonitos contra Senegal y Honduras, tienen la posibilidad de atraer a la gente. Esperamos que tenga un rodaje nacional que se necesita", manifestó el delantero.

De esta forma, Paolo Guerrero confirma que no será parte de los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo. No obstante, también indicó su deseo de que la selección peruana obtenga un buen resultado en estos partidos.

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

