Vale más de medio millón, brilla en Alianza y reveló su deseo de jugar con Perú: "Estoy dispuesto"

Estamos próximos a dar inicio a una nueva fecha FIFA, donde la selección peruana afronta un nuevo proceso bajo la dirección de Mano Menezes que iniciará enfrentando a Senegal y Honduras por amistosos. En esa línea, una de las grandes figuras extranjeras de Alianza Lima, que destaca por su rendimiento, sorprendió al señalar su gran deseo de vestir los colores de la ‘Bicolor’.

Vale más de medio millón, brilla en Alianza y reveló su deseo de jugar con Perú

Uno de los jugadores que más ha maravillado a los hinchas de Alianza Lima en esta temporada es Jairo Vélez. El volante nacido en Ecuador se ha consagrado como una de las figuras indiscutibles del equipo y ya suena para integrar la selección peruana tras contar con la nacionalidad.

Precisamente, luego de la victoria ante Melgar, el popular ‘Chato’ Vélez fue consultado por la prensa ante esta posibilidad y no dudó en señalar que es uno de sus objetivos para esta temporada, demostrando su deseo de integrar esta lista de convocados. Incluso, reveló que ya hizo todos los papeles necesarios para poder jugar con la ‘Bicolor’.

Video: L1 Radio

"Uno cuando juega este tipo de partidos se dedica a jugar, pero si estuvo (Mano Menezes en Matute) siempre es bueno estar bien. Yo ya hice la carta y de lo que de mi dependía para poder estar. Creo que lo más grande que puede encontrar un jugador es la selección, yo estoy dispuesto, pero hay que esperar a que se de", manifestó el futbolista.

Jairo Vélez brilla con Alianza Lima

El volante de 30 años se ha consolidado como una de las grandes figuras de Alianza Lima en esta temporada, pues es el eje principal del equipo en el mediocampo siendo el nexo con la zaga ofensiva. Vélez ha sido titular en todos los partidos de la temporada y ya suma un gol y dos asistencias con la camiseta blanquiazul.

Valor de mercado de Jairo Vélez

Jairo Vélez ostenta una gran cotización en el mercado de pases tras su gran rendimiento en el fútbol peruano. De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el volante nacido en Ecuador está valorizado en 600 mil euros.