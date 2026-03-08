Jugó un Mundial con Perú, dejó el fútbol y ahora impacta con su nuevo trabajo

La vida es un cambio de 180 grados y eso lo sabe muy bien el ahora exfutbolista Gary Correa. Anteriormente, fue volante en distintos equipos del fútbol peruano y se destacó por haber participado en un Mundial cuando formaba parte de la selección peruana Sub-17 en 2007. Sorprendió a todos los seguidores nacionales al mostrarse en una nueva faceta alejada del fútbol.

Jugó un Mundial con la selección peruana, dejó el fútbol y ahora trabaja en algo totalmente distinto

Tras haber defendido a la selección peruana en la categoría Sub-17, junto a Reimond Mnaco, Correa fue una de las piezas fundamentales de ese equipo que logró clasificar al Mundial de Corea en 2007 y que, de igual manera, llevó a la Bicolor hasta los cuartos de final.

Asimismo, durante su etapa como jugador, defendió a distintos clubes del fútbol peruano, formando parte de su historial en Universitario de Deportes, Melgar, Inti Gas (Ayacucho FC), Cienciano, Real Garcilaso (Cusco FC), Juan Aurich, Comerciantes, Atlético Grau, Santa Rosa, Comerciantes FC y Municipalidad de Pangoa.

Gary Correa ya no es futbolista profesional y ahora se dedica a otro rubro en Estado Unidos.

Luego de haber estado vigente durante años en el fútbol nacional, ahora sorprendió a todos los hinchas del balompié peruano mostrándose en redes sociales en una nueva faceta y nuevo trabajo alejado del deporte rey.

La actualidad de Gary Correa pertenece ahora a los Estados Unidos, residiendo en el estado de Connecticut, donde trabaja en el rubro de la limpieza integral.

"No estás aquí para encajar en la idea que otros tienen de ti. Estás aquí para honrar la transformación que llevas dentro, no le debes coherencia a tu pasado. Te debes al presente que estás eligiendo construir. Permítete cambiar. Porque aunque te haga irreconocible, te hace libre", escribió junto a su inédita imagen.

Gary Correa jugó un Mundial con la selección peruana Sub-17.

Gary Correa jugó el Mundial Sub-17 con la selección peruana

Los también conocidos como 'Jotitas' clasificaron al Mundial Corea Sub-17 de 2007, liderados por Jota Jota Oré, y dentro de la lista de convocados estuvo Gary Correa.