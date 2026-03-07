0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1
EN VIVO
Barcelona vs Athletic Bilbao por LaLiga

Ex Gimnasia confirma su incorporación a Universitario por Liga 1: "Contento de poder volver"

Universitario de Deportes celebra la incorporación de futbolista argentino con pasado en Gimnasia. Experimentado puede sumar minutos ante Los Chankas.

Diego Medina
Universitario contará con ex Gimnasia para enfrentar a Los Chankas.
Universitario contará con ex Gimnasia para enfrentar a Los Chankas. | Foto: X Universitario
COMPARTIR

Universitario es uno de los clubes que se mantiene en la lucha por el Torneo Apertura 2026, siendo uno de los invictos en las primeras cinco jornadas. Ahora, tendrá un duro choque ante Los Chankas en busca de los tres puntos en Andahuaylas, sabiendo que no ha podido ganar nunca en este escenario. Dado este panorama, los cremas incorporan a pieza clave con pasado en Gimnasia.

Adrián Ugarriza podría volver a la Liga 1 y no con Universitario.

PUEDES VER: Equipo peruano entra en la pelea con Universitario por fichar a Ugarriza: "Nos hemos contactado"

Universitario incorpora a ex Gimnasia

Se trata de Matías Di Benedetto, central argentino de 33 años que ahora tiene la posibilidad de sumar sus primeros minutos en el primer equipo crema. El defensa fue ausente en las primeras cinco jornadas por estar gestionando su nacionalización peruana, por lo que ahora fue convocado por Javier Rabanal para este encuentro contra los 'Guerreros'.

En medio de lo que fue su salida de Lima hacia Andahuaylas, Di Benedetto se dio el tiempo de atender a la prensa local para contar sus sensaciones de volver a ser considerado en Universitario de Deportes. El central argentino confirma que se encuentra en óptimas condiciones y que todo dependerá de Rabanal para que tenga sus primeros minutos en esta temporada de la Liga 1 2026.

“Muy contento. La verdad se me ha hecho largo. Cinco fechas que me perdí, pero muy contento de poder volver. Me he preparado bien cuando me vuelva a tocar y estar a la altura. Es una plaza complicado. Chankas es un gran equipo. Estoy a disposición del 'profe' (Javier Rabanal)“, declaró Matías Di Benedetto.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Como se recuerda, Matías Di Benedetto es uno de los futbolistas extranjeros de Universitario que tuvo complicaciones para conseguir su nacionalización peruana. El argentino desaprobó su primer examen, junto a Williams Riveros, pero logró superar la segunda oportunidad y ahora le brinda una ayuda a la institución ‘merengue’ al evitar ocupar un cupo de futbolista del exterior.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Confirman nuevo canal que transmitirá los partidos de la Liga 1 2026: "Vuelve a las pantallas"

  2. Reconocido entrenador peruano falleció tras ser atacado por sicarios

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano