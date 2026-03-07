- Hoy:
Ex Gimnasia confirma su incorporación a Universitario por Liga 1: "Contento de poder volver"
Universitario de Deportes celebra la incorporación de futbolista argentino con pasado en Gimnasia. Experimentado puede sumar minutos ante Los Chankas.
Universitario es uno de los clubes que se mantiene en la lucha por el Torneo Apertura 2026, siendo uno de los invictos en las primeras cinco jornadas. Ahora, tendrá un duro choque ante Los Chankas en busca de los tres puntos en Andahuaylas, sabiendo que no ha podido ganar nunca en este escenario. Dado este panorama, los cremas incorporan a pieza clave con pasado en Gimnasia.
PUEDES VER: Equipo peruano entra en la pelea con Universitario por fichar a Ugarriza: "Nos hemos contactado"
Universitario incorpora a ex Gimnasia
Se trata de Matías Di Benedetto, central argentino de 33 años que ahora tiene la posibilidad de sumar sus primeros minutos en el primer equipo crema. El defensa fue ausente en las primeras cinco jornadas por estar gestionando su nacionalización peruana, por lo que ahora fue convocado por Javier Rabanal para este encuentro contra los 'Guerreros'.
En medio de lo que fue su salida de Lima hacia Andahuaylas, Di Benedetto se dio el tiempo de atender a la prensa local para contar sus sensaciones de volver a ser considerado en Universitario de Deportes. El central argentino confirma que se encuentra en óptimas condiciones y que todo dependerá de Rabanal para que tenga sus primeros minutos en esta temporada de la Liga 1 2026.
“Muy contento. La verdad se me ha hecho largo. Cinco fechas que me perdí, pero muy contento de poder volver. Me he preparado bien cuando me vuelva a tocar y estar a la altura. Es una plaza complicado. Chankas es un gran equipo. Estoy a disposición del 'profe' (Javier Rabanal)“, declaró Matías Di Benedetto.
(VIDEO: Jax Latin Media)
Como se recuerda, Matías Di Benedetto es uno de los futbolistas extranjeros de Universitario que tuvo complicaciones para conseguir su nacionalización peruana. El argentino desaprobó su primer examen, junto a Williams Riveros, pero logró superar la segunda oportunidad y ahora le brinda una ayuda a la institución ‘merengue’ al evitar ocupar un cupo de futbolista del exterior.
