Se fue de Sporting Cristal y ahora remece el mercado firmando por club nacional: "Bienvenido"

Sporting Cristal se ha caracterizado por tener a grades jugadores en su plantel en las últimas temporadas de la Liga 1 y muchos de ellos salidos de sus divisiones menores. Sin embargo, no todos lograron demostrar su talento y terminaron dejando el equipo en busca de oportunidades. Este es el caso de un talentoso jugador que dejó a los rimenses y ahora sorprendió al firmar por un club nacional.

Se fue de Sporting Cristal y ahora firmó por club nacional

Uno de los jugadores que dejó Sporting Cristal para esta nueva temporada fue Quembol Guadalupe, jugador formado en las canteras de la escuadra celeste y que se esperaba que tuviera una oportunidad con el primer equipo. Sin embargo, terminó dejando el club y ahora sacudió el mercado de pases al estampar su firma por Deportivo Llacuabamba.

El cuadro norteño hizo oficial la llegada del defensa para esta temporada, donde remarco su pasado en la escuadra bajopontina. Con esta operación, Llacuabamba busca armar un plantel de primer nivel para poder competir de gran manera y conseguir el título de la Liga 2.

Quembol Guadalupe, ex Sporting Cristal, firmó con Deportivo Llacuabamba para el 2026.

"¡Bienvenido, Quembol! Anunciamos oficialmente la llegada de Quembol Guadalupe, nuevo refuerzo para nuestra defensa en esta temporada 2026.Tras cerrar su etapa en Sporting Cristal, hoy se pone la nuestra con un solo objetivo: ¡Llevar a Llacuabamba a lo más alto!", fue el mensaje que compartieron en sus redes sociales.

Quembol Guadalupe ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento en busca de conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano y que es un jugador con gran proyección en el fútbol peruano.

¿Cómo le fue a Quembol Guadalupe en Sporting Cristal?

El defensa nacional surgió de las divisiones menores de Sporting Cristal, donde logró un gran rendimiento y fue transferido al Orlando City de la MLS, donde estuvo dos temporada y se quedó sin equipo por entre 2022 y 2023.

Para la temporada 2024, Guadalupe retornó a la escuadra de La Florida como uno de los fichajes para el primer equipo, sin embargo, nunca logró debutar profesionalmente e inició un proceso de cesiones hacia otros clubes con el fin de que sume minutos. No obstante, para esta temporada, fue descartado por la dirección deportiva y terminó saliendo sin pena ni gloria.