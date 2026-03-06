DURO GOLPE para el DHS: Donald Trump DESTITUYE a Kristi Noem como secretaria, ¿habrá cambios en la política migratoria?

Estados Unidos vive un cambio inesperado en su Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras el anuncio de Donald Trump sobre la destitución de Kristi Noem. El expresidente nombró al senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, como su reemplazo, generando preguntas sobre el rumbo de la política migratoria y la estabilidad del departamento.

La salida de Noem ocurre después de varios meses de críticas y cuestionamientos sobre su gestión, incluyendo decisiones polémicas dentro del DHS y audiencias en el Congreso. Trump aseguró que Noem pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad que busca fortalecer la cooperación en el hemisferio occidental.

Razones detrás de la destitución

Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que el liderazgo de Noem generó tensiones internas en el DHS, con funcionarios cuestionando su manejo de programas críticos y campañas de visibilidad personal. Además, su participación en audiencias del Congreso y errores administrativos contribuyeron a la decisión de Trump de realizar el cambio.

El senador Markwayne Mullin, elegido para reemplazarla, es un aliado cercano de Trump y conocido por su presencia mediática y su participación en negociaciones clave del partido republicano. Su nombramiento busca asegurar que la gestión del DHS esté alineada con la estrategia del expresidente y con las prioridades en materia de seguridad y control fronterizo.

Posibles cambios en la política migratoria

Analistas aseguran que la llegada de Mullin al DHS podría traer ajustes significativos en la política migratoria, especialmente en el manejo de inmigrantes y la seguridad fronteriza. Sin embargo, el alcance de estos cambios dependerá de su proceso de confirmación en el Senado y de las primeras decisiones que adopte en el cargo.

Mientras tanto, la transición genera incertidumbre dentro del departamento, ya que empleados y aliados políticos esperan ver cómo se mantendrán programas clave y se garantizará la continuidad de operaciones mientras se realiza el cambio de liderazgo.