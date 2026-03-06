Ysrael Zúñiga, ex Melgar, remece el mercado y firmó por rival arequipeño: "Visión"

FBC Melgar ha tenido grandes jugadores dentro de su historia; sin embargo, hay un jugador que se convirtió en el máximo goleador peruano. Ese futbolista es Ysrael Zúñiga, quien, gracias a sus goles, le dio alegría a todos los hinchas arequipeños. No obstante, en el 2026, el retirado futbolista decidió dejar de lado su pasado y ahora firmó por un rival de Arequipa. Estamos hablando de Sporting Company San Antonio.

PUEDES VER: Cienciano eliminó a Melgar en penales y clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana

Ysrael Zúñiga, exfutbolista de FBC Melgar, firmó por club arequipeño

Ysrael 'Cachete' Zúñiga fue presentado como el nuevo técnico del Sporting Company San Antonio, con el gran objetivo de lograr el ascenso a la Liga 2 desde la Liga 3.

Los directivos del equipo arequipeño tienen la misión de lograr que su equipo avance a la Liga 2 en 2027 y juegue en la Liga 1 en 2028. Debido a esta gran responsabilidad, decidieron fichar al ídolo del FBC Melgar.

"El principal objetivo que me he trazado con el equipo es lograr que sean sólidos como grupo, que permanezcan unidos y que exista mucho respeto entre ellos. La idea del club es ascender de categoría, así que esa es la visión", manifestó el retirado futbolista.

Ysrael Zúñiga fue presentado como nuevo técnico del Sporting Company San Antonio de Arequipa.

Cabe mencionar que Ysrael Zúñiga tendrá su tercera experiencia como técnico principal de un club, ya que en 2024 estuvo al mando de Atlético Universidad y en 2025 de Bentín Tacna Heroica, equipo con el que casi logra el ascenso a la Liga 1.

¿Cómo le fue a Ysrael Zúñiga en FBC Melgar?

Ysrael 'Cachete' Zúñiga cuenta con 85 goles en 254 partidos jugados con FBC Melgar y es catalogado como el máximo goleador peruano del cuadro arequipeño y el segundo a nivel general, detrás del argentino Bernardo Cuesta.

Ysrael Zúniga es catalogado como máximo goleador peruano de FBC Melgar.

Sin embargo, durante su paso por el equipo dominó logró conseguir un título nacional en 2015 bajo las órdenes de Juan Reynoso. Y tras varias temporadas que fueron en distintas etapas como 1999, 2007, 2009 y desde 2013 hasta su retiro en 2018, fue considerado el mejor futbolista y goleador.