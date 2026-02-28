Melgar remece el mercado y ficha ex Cruz Azul de casi un millón de euros: "Bienvenido"

Uno de los equipos que inició con pie derecho la Liga 1 2026 fue FBC Melgar. Sin embargo, el equipo de Juan Reynoso ha sumado dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y ahora perdió el primer lugar del certamen local. Ante ello, se ha hecho oficial un nuevo fichaje del exterior para reforzar la zona defensiva.

Melgar fichó a ex Cruz Azul para la Liga 1 2026

A través de las redes sociales, FBC Melgar anunció la llegada de Juan Escobar, defensa paraguayo de 30 años, para reforzar su primer línea y así darle mayor competencia a los centrales que actualmente se encuentran de titulares en la presente temporada 2026. Los hinchas han quedado encantados y esperan su debut en el Torneo Apertura.

"¡BIENVENIDO A LA CIUDAD BLANCA, JUAN! Defensor paraguayo, proveniente de Godoy Cruz de la Primera División de Argentina. Juan llega a la Rojinegra para aportar firmeza defensiva, orden y solidez en la marca, tras su paso por CD Castellón, Cruz Azul, Toluca y Cerro Porteño", fueron las palabras de presentación de FBC Melgar a su nuevo defensor.

¿Quién es Juan Escobar, nuevo fichaje de Melgar?

Juan Escobar es un futbolista nacido en Luque, Paraguay, en 1995. Se formó en Sportivo Loqueño desde la temporada 2017, por lo que luego pasó por distintos clubes a lo largo de su carrera. En las últimas temporadas, tuvo brechas de estar sin club, pero ahora espera aportar toda su experiencia en Arequipa.

Este jugador ha pasado por clubes como Sportivo Luqueño, Cerro Porteño, Cruz Azul, Toluca, CD Castellón de España y Godoy Cruz. Sumó un total de 11 partidos en el 2025 con el 'Tomba', siendo su último partido oficial un 15 de noviembre del 2025. No ha tenido la oportunidad de consolidarse en el primer equipo, pero las veces que disputó fue siempre titular.

Adicional a ello, este jugador ha sido considerado en la selección absoluta de Paraguay, afrontando un total de 13 partidos entre amistosos, Copa América y Eliminatorias a la Copa del Mundo.