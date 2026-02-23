0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura

FBC Melgar anunció que estadio de Arequipa llevará nombre de actual figura de la Liga 1

¡Se vienen novedades! FBC Melgar anunció que el estadio de Arequipa sufrirá un pequeño cambio en honor a uno de sus jugadores extranjeros.

Jasmin Huaman
Melgar realizó importante cambio en el estadio de la UNSA.
Melgar realizó importante cambio en el estadio de la UNSA. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

FBC Melgar quiere dar un paso más allá de su historia. Se confirmó que el estadio del equipo arequipeño sufrirá un cambio en su nombre y esto fue confirmado por las autoridades de la institución. La hinchada también ha tenido gran responsabilidad de esta variación en honor a uno de sus jugadores del plantel actual.

Melgar sorprendió con su nuevo fichaje.

PUEDES VER: Melgar contrató a jugador que brillaba en Inglaterra para salir campeón de la Liga 1: "Llegó"

Melgar cambiará el nombre de su estadio por histórico goleador

La relación entre FBC Melgar y el argentino Bernardo Cuesta sigue afianzándose aún más luego de que la dirigencia del elenco arequipeño reafirme su importancia en el club al color su nombre en una de las tribunas. Como se sabe, Cuesta se convirtió en el máximo goleador del equipo, pero también es uno de los líderes dentro del plantel.

Mediante sus redes sociales, Melgar realizó una votación donde los hinchas tenían la libertad de 'bautizar' a una de las tribunas del estadio Monumental de la UNSA con el nombre del atacante argentino. La afición no se quiso quedar fuera y finalmente se tomó una decisión.

"Gracias a toda la Familia Rojinegra por sus votaciones, en homenaje a nuestro goleador histórico, a partir de ahora la Tribuna Oriente llevará su nombre: 'Tribuna Bernardo Cuesta'", informó la institución a través de sus redes sociales sobre este importante reconocimiento que quedará por siempre en la historia de FBC Melgar.

Melgar

Melgar cambiará el nombre de la tribuna del UNSA.

Con un total de 198 goles desde que llegó en el 2012, Bernardo Cuesta lidera la lista de goleadores en toda la historia de Melgar y dejó su nombre en lo más alto. El legado del argentino es en base al enorme trabajo que ha realizado durante varios años y ahora su nombre quedará inmortalizado en una de las tribunas del estadio.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Futbolistas de Alianza Lima toman fuerte postura sobre continuidad de Pablo Guede: "Han hecho..."

  2. ¿Clasificación? Conmebol da importante noticia a Alianza Lima en plena Libertadores: "Una nueva..."

  3. Jugador nacional impactó al anunciar que se va de Universitario tras varios años: "Gracias"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano