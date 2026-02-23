FBC Melgar anunció que estadio de Arequipa llevará nombre de actual figura de la Liga 1

FBC Melgar quiere dar un paso más allá de su historia. Se confirmó que el estadio del equipo arequipeño sufrirá un cambio en su nombre y esto fue confirmado por las autoridades de la institución. La hinchada también ha tenido gran responsabilidad de esta variación en honor a uno de sus jugadores del plantel actual.

Melgar cambiará el nombre de su estadio por histórico goleador

La relación entre FBC Melgar y el argentino Bernardo Cuesta sigue afianzándose aún más luego de que la dirigencia del elenco arequipeño reafirme su importancia en el club al color su nombre en una de las tribunas. Como se sabe, Cuesta se convirtió en el máximo goleador del equipo, pero también es uno de los líderes dentro del plantel.

Mediante sus redes sociales, Melgar realizó una votación donde los hinchas tenían la libertad de 'bautizar' a una de las tribunas del estadio Monumental de la UNSA con el nombre del atacante argentino. La afición no se quiso quedar fuera y finalmente se tomó una decisión.

"Gracias a toda la Familia Rojinegra por sus votaciones, en homenaje a nuestro goleador histórico, a partir de ahora la Tribuna Oriente llevará su nombre: 'Tribuna Bernardo Cuesta'", informó la institución a través de sus redes sociales sobre este importante reconocimiento que quedará por siempre en la historia de FBC Melgar.

Melgar cambiará el nombre de la tribuna del UNSA.

Con un total de 198 goles desde que llegó en el 2012, Bernardo Cuesta lidera la lista de goleadores en toda la historia de Melgar y dejó su nombre en lo más alto. El legado del argentino es en base al enorme trabajo que ha realizado durante varios años y ahora su nombre quedará inmortalizado en una de las tribunas del estadio.